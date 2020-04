La curiosa anécdota de Shaquille O’Neal sobre 2004

ESTADOS UNIDOS.- Parece que el documental sobre Michael Jordan ha alimentado la salida a la luz de historias que hasta ahora habían quedado, en parte, de puertas para dentro.

Así, si Tracy McGrady ha desvelado que de cara al draft en el que fue elegido los Bulls quisieron hacerse con sus servicios a cambio de Scottie Pippen; ahora es Shaquille O’Neal el que narra como en el año 2004 directamente le dijeron que si no ganaba el campeonato se iría del equipo.

Si no ganas, te vas…

Haciendo referencia a lo ocurrido en otros casos, el tres veces MVP de las Finales señala que antes de disputar la de 2004 ante los Detroit Pistons un ejecutivo del equipo le dijo que de ganar dependía su continuidad en la franquicia de oro y púrpura.

«Me dijeron que si no vencíamos la eliminatoria (final) me iría del equipo. Alguien de la oficina me comentó: ‘si no ganas la serie; están buscando hacer cambios…’ Sabía que una vez perdiéramos había llegado el momento de hacer otras cosas».

Si aquellos Lakers hubiesen ganado el anillo; sin duda habría sido más complicado romper el equipo, pero tampoco seguro.

De sobra era conocido que la relación entre Kobe Bryant y Shaquille no era ni mucho menos la mejor posible.

Con ese contexto, y dado que Kobe era agente libre justo en verano de 2004, los de oro y púrpura prácticamente se vieron obligados a elegir entre ambos.

Como todos sabemos Shaq fue traspasado a Miami Heat a cambio de Caron Butler, Brian Grant, Lamar Odom y una selección de primera ronda para el draft de 2006 que se convirtió en Jordan Farmar, mientras que Kobe renovaría desoyendo los cantos de sirena de otros equipos como los Clippers.

