La Ceiba: apaciguado el incendio en bodega de plásticos del mercado San Isidro

ATLÁNTIDA, HONDURAS. Un conato, o inicio, de un incendio se registró en una bodega de plásticos ubicada en el mercado San Isidro de La Ceiba, pero afortunadamente, los bomberos alcanzaron a controlarlo antes de que se propagara.

Se presume que las llamas se originaron a raíz de un cortocircuito, posiblemente causado por el apagón nacional ocurrido a tempranas horas de la mañana este miércoles. No obstante, el propietario de la bodega aseguró que todas las pastillas de energía estaban apagadas.

«Los ‘break’ están bajados y ahorita no hay energía, y siempre que cerramos el negocio los bajamos porque nos daba miedo que ocurriera un incendio», dijo el dueño del local, quien al momento del siniestro se encontraba en su hogar. No obstante, para buena fortuna, el incendio no dejó pérdidas materiales.

De su lado, el capitán del Cuerpo de Bomberos de La Ceiba, Rafaél Medina, dijo que el fuego se concentró en el balcón superior del establecimiento, en donde estaban acumuladas varias cajas de cartón.

«Si el fuego hubiese llegado al interior del edifico, en donde hay plástico, entonces se hubiera convertido en un incendio de grandes proporciones. Ya está bajo control. Tan solo estamos haciendo remoción para luego proceder con el enfriamiento», señaló en medio de la misión.

Incendio en SPS

Este mismo día, pero en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, se incendiaron 11 locales de la tercera calle y primera avenida del barrio El Centro, zona conocida como «La Línea».

En ese sentido, el Cuerpo de Bombero dio a conocer que en total fueron 11 los puestos afectos: nueve locales de venta de ropa, uno de celulares y uno golosinas.

Lea la nota completa: SPS: 9 puestos de ropa, uno de celulares y otro de dulces, los afectados por incendio

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.