La Casa de Papel: ¿Cuándo se estrenará la quinta temporada en Netflix?

REDACCIÓN. «La casa de papel» es una de las series más populares de Netflix y cada vez que se estrena una nueva temporada, el frenesí es general en la mayoría de países donde opera la plataforma de streaming.

De hecho, tras el lanzamiento de su cuarta entrega, el viernes 3 de abril de 2020, los fans más impacientes, que por supuesto vieron los últimos ocho episodios en tiempo récord, ya preguntan por la fecha de estreno de la próxima temporada.

En primer lugar, Bluper reveló que la ficción española creada por Álex Pina no solo tendrá una quinta entrega, sino también una sexta tanda de capítulos. En agosto de 2019, la misma Itziar Ituño, quien interpreta a Raquel Murillo en el drama, ya había sugerido que al menos habría una quinta temporada.

Durante una entrevista con El País de España, la actriz de 45 años adelantó que habría una quinta entrega de “La casa de papel”, cuando dijo que “estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí”.

Si bien Netflix aún no oficializa esta información, Álvaro Morte, el actor que da vida al Profesor, comentó: “Yo creo que mientras siga gustando a los fans, yo creo que es una historia que podría dar para mucho. La historia de ‘La casa de papel’, más allá de un atraco, pone sobre la mesa otros temas sobre cuestiones que no funcionan tan bien como debieran. Nos han hecho creer durante mucho tiempo que unos son los buenos y otros son los malos, A lo mejor esto no está tan claro hoy”.

¿Cuándo llegarán los nuevos episodios?