La burla que le hizo Crisanto a Marcelo en Londres 2012

TEGUCIGALPA.- El defensor motaguense WilmerCrisanto recordó una de las anécdotas que vivió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 contra el lateral del Real Madrid, Marcelo.

El catracho reveló que en charlas anteriores, descubrió que al madridista no le gusta que lo ponga a correr en defensa, cosa que supo aprovechar.

Luego de eso también comentó que el brasilero le dijo que con esas jugadas le había faltado el respeto.

«Ya le había adelantado la pelota en un par de jugadas y eso no le gusta ya que el no es un jugador para andar corriendo detrás de una marca; son muy finos para hacer eso y en una de esas me dijo que le estaba faltando al respeto que si no sabía contra quien estaba jugando”.

«Negro que te pasa, me estás faltando el respeto, es que no sabes contra quien estas jugando’”

La respuesta de Wilmer Crisanto

Al escuchar eso, «Songó» no se achicó y le respondió con autoridad al brasilero, diciendole que si ni a Messi agarraba, no la iba a hacer con él.

«No te engañes, no agarras ni a Messi y me vas a detener a mi, Marcelo solo se sonrió, al rato me expulsaron y él fue el primero que me fue a decir que me saliera rápido del campo, pero cuando nos volvimos a encontrar en el hotel donde ambos estábamos hospedados intercambiamos camisa, fue una bonita experiencia».

Te puede interesar: El «Rey David» y su deseo de dirigir al Olimpia