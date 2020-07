La «brujita» Verón le hace ojitos a Messi con Estudiantes de la Plata

ARGENTINA.- Juan Sebastián Verón disfrutó de una dilatada carrera en el fútbol. Inter de Milán, Manchester United, Chelsea, internacional con Argentina, y compartió vestuario con Lionel Messi.

Ve a su compatriota sumergido en el momento de transición que vive el Barcelona y, por si acaso, le hace un hueco en el Estudiantes de La Plata.

Messi con la «casaca pincha-rata»

Si bien el presidente del ‘Pincha’ sabe que la posibilidad de que Messi vuelva al fútbol argentino es difícil, la ‘Brujita’ no pierde la ilusión de ver a «La Pulga» vestido de rojiblanco.

“Si quiere venir acá, tiene la ’10′ asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro”, dijo Verón.

La opinión de Verón con el Barcelona de Setién

Por otro lado, el exjugador de la selección de Argentina analizó la complicada situación que viene atravesando el Barcelona.

Para Verón, se trata de una etapa de transición.

“No es un periodo bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años, es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso”, dijo.

Messi, harto del Barcelona

El jueves por la noche, la radio española Cadena Ser afirmó en el programa de fútbol “El Larguero” que Messi se plantea su salida del Barcelona.

“Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato”, sostiene.

“La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona».

