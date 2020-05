Kylie Jenner muestra sus estrías en Instagram, y así reaccionan sus fans

Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian – Jenner, dejó ver sus estrías en las redes sociales y, lejos de las críticas, sus fans reaccionaron de forma positiva.

Jenner constantemente sorprende a sus fanáticos por su curvilínea figura, posando para diferentes fotos con Stormi y con su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou, o con sus famosas hermanas.

La creadora de «Kylie Cosmetics» se encuentra pasando el periodo de cuarentena en su lujosa mansión ubicada en la ciudad de Los Ángeles, California. Por medio de sus redes sociales Kylie comparte las actividades que hace junto a su hija.

En Instagram actualizó sus historia y en una de ella, posó radiante cubriéndose del sol. La joven mamá portaba un bikini negro, el escote dejó ver sus estrías y a pesar de que pudo haber editado la imagen, prefirió subirla al natural.

Los fans de la estrella del show «Keeping Up With The Kardashians» rápidamente hablaron del importante paso de mostrar sus imperfecciones, comentando que era muy inspirador que Kylie se mostrara segura a pesar de sus estrías.

Otros usuarios de internet expresaron que Kylie había experimentado cambios en su cuerpo por el embarazo de Stormi y que no le daba pena enseñarlo a sus millones de seguidores, refiriéndose a que era un gesto de orgullo por su cuerpo.

Algunas personas opinaron: «Si Kylie tiene estrías y todavía las está mostrando, ¿por qué podemos aceptar eso en nosotros mismos?».

