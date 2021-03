Koeman sobre la llegada de Nagelsmann: «Lo único cierto es que tengo contrato»

ESPAÑA.- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló en rueda de prensa acerca del partido del lunes ante el Huesca, de igual forma, explicó que jugarán «partido a partido» para poder aspirar a ganar LaLiga.

El Barcelona jugará este lunes ante el Huesca a las 2:00 de la tarde, horario que al entrenador culé no le parece muy convencional. «Es raro jugar en lunes», comenzó diciendo Koeman para luego hablar de lleno sobre el partido. «El Huesca va último, pero he visto varios partidos suyos y da muchos problemas; no va a ser nada fácil».

Sobre el empate del Atlético de Madrid ante el Getafe, manifestó. «No me gusta hablar de los otros equipos porque lo que debemos hacer es fijarnos en nosotros mismos, pero tampoco ha bajado mucho. Ayer les faltó efectividad contra el Getafe, que es lo que nos ha pasado a nosotros otras veces. Tuvieron muchas ocasiones para ganar y sigue siendo un equipo fortísimo con el que habrá que luchar hasta el final para ganar la Liga».

Koeman y la claves para poder ganar LaLiga

El entrenador azulgrana expuso que cuál es la clave para que un equipo pueda ganar LaLiga. «Cualquier equipo tiene altos y bajos y el que tiene menos bajos es el que más opción tiene de ganar el título. Tenemos la experiencia que no es fácil seguir este ritmo de resultados. Por eso digo que lo importante es ir partido a partido porque hoy sale el sol pero mañana puede llover. Hay que seguir con esta energía y ser humildes, siempre partido a partido sin mirar a otros».

Koeman también se mostró contento por el rendimiento que están teniendo sus jugadores jóvenes. «El equipo tiene muchísimo futuro. Hay mucha calidad, hemos cambiado cosas y esto se ve claramente. Es el camino que empezamos y no está aún acabado», y también destacó la labor de los veteranos. «Todo también depende de los mayores porque se habla mucho de los jóvenes pero hay que destacar la entrega y energía que ponen Leo, Piqué, Busquets, Alba, Sergi Roberto. El equipo en general tiene mucho futuro. Con todos».

Finalmente, Koeman reveló que los rumores sobre la llegada de Nagelsmann (entrenador de Leipzig) como su sustituto en el banquillo culé no le preocupan. «No tengo que contestar a nombres de entrenadores que sacó un periodista. Nombres no faltan y hay que llenar páginas todos los días. Lo único cierto es que tengo contrato».

