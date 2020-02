Entre lágrimas y discursos rinden homenaje a Kobe Bryant en LA

REDACCIÓN. El Staples Center lució a reventar este lunes para despedir a Kobe Bryant en lo que ha sido considerado prácticamente como un funeral de Estado en el país de las barras y las estrellas.

Un accidente trágico en helicóptero el pasado 26 de enero le arrancó la vida a la legendaria estrella de la NBA, su hija Giggi y siete personas más.

Celebridades y grandes deportistas del panorama norteamericano se dieron cita para despedir a Kobe Bryant. Junto a ellos, muchos seguidores de los Lakers, pero también del baloncesto en general.

El sentido discurso de Michael Jordan para Kobe Bryant

El mejor jugador de la historia del baloncesto, Michael Jordan, pronunció un sentido homenaje para Kobe Bryant, a quien llamó su «hermanito». Además, lloró mientras leía sus palabras. Discurso inédito:

«Ahora me verán en otro meme llorando. Le dije a mi esposa que no quería hacer esto para no ver esto los siguientes años, pero eso es lo que Kobe Bryant me hace. Vanessa y sus amigos pueden decir lo mismo: te afecta aunque no lo veas, aún cuando es un dolor de muelas, pero siempre sacaba lo mejor de ti. Eso lo hizo por mí».

«En el juego nunca se guardó nada, dejó todo en la cancha. Sorprenderá a todos saber que éramos amigos cercanos. Kobe era como un hermano pequeño para mí. Todos querían hablar de las comparaciones entre nosotros, pero yo quería hablar de Kobe».

«La gente tiene hermanos y siempre te roban cosas, tu closet, tu ropa; una molestia. Pero esa molestia se convierte en amor con el paso del tiempo por la admiración que te tienen por ser hermano mayor. Las preguntas, saber cada pequeño detalle de la vida en que se embarcarán. Me marcaba a todas horas, hasta de madrugada, hablando de movimientos en el poste, de pies, y hasta del triángulo. Al inicio era una molestia, pero luego se convirtió en una pasión».

«Cuando Kobe murió, una parte de mí murió, y veo el estadio y una parte de todos murió. De esas memorias tenemos que vivir y aprender. De hoy en adelante, viviré con eso, con mi hermano pequeño que traté de ayudar y amar. Descansa en paz, hermanito», cerró.

Del homenaje al 24 de los Lakers, también participaron cantantes de la talla de Alicia Keys y Cristina Aguilera.