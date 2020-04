Kobe Bryant grabó en vídeo su última temporada para producir un documental

ESTADOS UNIDOS.- Cuando medio mundo mantiene el vello de punta debido a los dos primeros capítulos del documental The Last Dance, que recupera imágenes nunca reproducidas sobre la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, acaba de hacerse pública otra sorpresa de calibre bastante parejo; podríamos decir que planetario.

Como ha podido hacerse eco la prensa americana este viernes, Kobe Bryant permitió que un equipo de rodaje entrase en el vestuario de los Lakers e inmortalizara gran parte de los momentos vividos en su última campaña en la NBA, la 2015-16.

¿Documental o serie de Kobe?

El objetivo de esta maniobra, como en el caso de MJ que ahora podemos disfrutar, habría sido el de producir un documental con muestras que nunca antes habrían visto la luz.

Como en el caso de Jordan y los Bulls en 1998; un equipo de rodaje tuvo acceso prácticamente ilimitado al vestuario de los Lakers en aquella campaña, pudiendo rescatar de la intimidad infinidad de momentos de Kobe y su equipo en la que resultó la vigésima temporada de Bryant en la Liga.

El punto cumbre resultó el último partido profesional de Kobe Bryant, el de los 60 puntos; donde un equipo de hasta seis personas dedicadas a grabarlo absolutamente todo estuvieron dentro de las tripas de los Lakers.

El acceso casi permanente de este equipo de grabación se extendía no solo a las instalaciones de entrenamiento y juego de los Lakers; también a la vivienda de Bryant así como a los aviones y demás escenarios donde toda la plantilla compartía diferentes momentos.

“Tuvieron un acceso sin precedentes y, de largo, mejor que nunca nadie antes. Les dejamos hacer todo lo que quisieron dentro de lo que la Liga nos permitía; y, a veces, hasta mirando para otro lado, les permitíamos todavía más”, podía detallar John Black, líder de las relaciones públicas de los Lakers.

Cuándo llegará el documental

Todavía se desconoce qué tipo de producto podrá salir a la luz con todo ese material. Si el género era ya de por sí de calidad cinco estrellas, tras la trágica muerte del jugador adquiere tintes legendarios, místicos.

Fuentes de ESPN pudieron relatar que las grabaciones permanecen todavía archivadas a la espera de poder salir, dentro de algunos años, en forma de documental; de manera bastante similar a la de Jordan y los Bulls con su The last Dance. Eso sí, no se sabe cuándo semejante producción podrá ver la luz.

Asimismo, ESPN detalló que Kobe Bryant pudo proporcionar cierto feedback y enfoque a algunos de los materiales grabados antes de sufrir el accidente de helicóptero que se llevó su vida hace ahora unos meses.

A buen seguro, el producto final estará a la altura de los mejores regalos posibles para las retinas y tendrá una repercusión sin precedentes.

