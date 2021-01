Knockout a la vista: Mike Tyson confirma su regreso al ring este 2021

ESTADOS UNIDOS.– El recién concluido 2020 no fue un año un año sencillo, ni siquiera en el mundo de los deportes. Pero si algo nos dejó el fatídico año anterior, fue el regreso triunfal de Iron Mike a los cuadriláteros, tan triunfal que podría repetirse en los próximos meses.

Así lo confirmó el excéntrico boxeador estadounidense, en una amena charla a través de Instagram con el francés Patrick Mouratoglou, el entrenador oficial de la tenista Serena Williams.

«Sí, absolutamente. Y esta vez será mejor», manifestó lleno de convicción, un Mike Tyson visiblemente motivado por las buenas sensaciones que obtuvo en su combate de exhibición ante Roy Jones Jr. el pasado 28 de noviembre.

Tyson con ganas de más

Y es que el legendario pugilista de 54 años, dejó gratas impresiones sobre su actual estado de forma en la pelea contra Jones. Mike Tyson demostró que aún conserva esa letal potencia en sus puños, responsable de hacer probar lona a tantos rivales a lo largo de su extensa y predominante carrera.

Si bien se puede argumentar que, como es normal, su velocidad para desplazarse por el cuadrilátero ya no es la misma, el propio Iron Mike valoró positivamente su desempeño. «Fue más que interesante, me sentí muy bien, me sentí bastante confiado», señaló a Mouratoglou.

«Sentí que podía hacerlo de nuevo, nuestro primer show batió muchos récords. Ahora todo el mundo está interesado en involucrarse de alguna manera», afirmó Tyson sobre el impacto mediático y económico que dejó como repercusiones su pelea contra Jones.

Mike Tyson, los puños que valen oro

Las palabras del icónico boxeador no están nada alejadas de la realidad, considerando los 66 millones de euros que generó en ingresos la velada que tuvo como combate estelar su encuentro de exhibición.

De hecho, su regreso al ring tras 15 años de ausencia, posicionó a la cartelera como la séptima más vendida en la historia de los eventos retransmitidos bajo la modalidad PPV (pago por ver). En total, 1,6 millones de personas compraron su acceso a la plataforma de streaming Fite.tv, que vendió las entradas a 50 dólares.

Con todo el negocio que se mueve alrededor de Iron Mike, seguro no faltarán promotores que hagan posible una nueva exhibición entre leyendas. Aunque Tyson no mencionó un rival en específico, Lo cierto es que el reto de Evander Holyfield sigue en pie.

