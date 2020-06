Klusener critica forma de juego de defensas hondureños

“Diego me trajo porque me conocía, él sabe dónde me resulta mejor jugar, soy un jugador de área, si salgo de ahí pierdo mis opciones, lo hago de vez en cuando para ayudar al club, el entrenador lo tiene claro y me hace jugar en el lugar que más me gusta, no hemos hablado al respecto porque debo adaptarme a jugar en cualquier lugar”.

Sobre los futbolistas hondureños que le han sorprendido no dudó en resaltar las condiciones de Walter Martínez.

“En Honduras me han sorprendido muchos futbolistas, Walter Martínez, tiene condiciones para estar mucho mejor, posee unas condiciones y una gambeta impresionante, me gusta mucho. Tiene cambiar su forma de regresar que es medio lento, si cambia eso será mucho mejor jugador, depende de él”.

“Walter tiene lo más difícil, la forma de jugar instantánea, unas condiciones enormes, es muy bueno”.

La critica a los defensas hondureños

Por último, el argentino lanzó una critica al defensa catracho en general, pues a su parecer son muy «distraidos».

“Me parece que los defensores son distraídos, les cuesta mantener la concentración mucho tiempo, si haces un buen movimiento te quedas solo, cuando llegan bien pegan, eso pasa en todos lados”.

