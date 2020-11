Klay Thompson se perderá la próxima temporada de la NBA por dura lesión

ESTADOS UNIDOS.- No ha ni comenzado la temporada de la NBA y los Golden State Warriors ya recibieron una mala noticia, su escolta Klay Thompson sufrió una terrible lesión que lo alejará de la arena.

Según medios locales, la resonancia que se le hizo a Thompson determinó que tiene un desgarre en el tendón de Aquiles, esto después de una practica individual.

«Klay Thompson sufrió un desgarre en el tendón de Aquiles derecho, según confirmó hoy una resonancia magnética en Los Ángeles«.

«Thompson sufrió la lesión en un entrenamiento ayer en el sur de California. Se espera que se pierda la temporada 2020-21″, indicó la franquicia.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6

— Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2020