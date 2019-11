Kim Kardashian sufrió bochornoso momento por vestido que no le quedó

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Kim Kardashian es una de las celebridades que posee unas curvas de infarto que probablemente muchas mujeres desearían tener. Sin embargo, la socialité no se salvó de vivir un bochornoso momento al darse cuenta que un vestido no le quedó.

Fue la propia Kim, quien a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que aparece posando en un hermoso vestido de la firma Versace.

«¿Qué hubiera pasado si este vestido me hubiera quedado bien?», escribió frustrada la esposa de Kanye West a pie de foto junto un emoji de una carita triste.

La sexy prenda que no le quedó a la empresaria constaba en un vestido largo en color rojo, con escote profundo y una malla de cristales Swarovski.

Aunque no sabemos si la estilosa ropa le quedó grande o chica a la estrella del reality «Keeping Up With the Kardashians», parece estar hecha especialmente para ella pues destaca a la perfección sus atributos.

Lea también: Daddy Yankee abre museo de reggaeton en Puerto Rico

Este año aumentó 18 libras

Recientemente, la modelo confesó a sus seguidores que decidió retomar su rutina de ejercicios pues durante este año ha subido 18 libras.

A través de su perfil social, y acompañada por su entrenadora personal Melissa Alcantara, Kim dejó en claro que su objetivo es alcanzar su peso ideal antes de su próximo cumpleaños.

Lo impresionante es que a pesar de que la integrante del clan Kardashian-Jenner dice tener unas libras de más, frente a las cámaras sigue luciendo perfecta.

«Estamos haciendo un entrenamiento nocturno antes de mi cena, lo cual nunca hago, pero me imaginé que llegaría en algún momento», reveló.

Kim detalló que su plan consistirá en mantener una alimentación balanceada y combinarla con ejercicios con pesas para tonificar su cuerpo.

«Para sentirme bien, solo quiero obtener un peso objetivo realmente bueno, y eso significa hacer ejercicio a toda costa», dijo la madre de North West. Además aseguró que compartiría sus avances con sus más 152 millones de followers.