Kim Kardashian sorprende con predicción del coronavirus de 2008

REDACCIÓN. Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores luego de compartir una escalofriante predicción con respecto al tema del coronavirus en 2008.

A través de su cuenta de Twitter, la socialité reveló que su hermana Kourtney había mostrado la impactante información a través de un chat grupal en la que incluía una foto de un libro escrito por la psíquica Sylvia Browne en 2008.

El mensaje de la predicción dice lo siguiente: “Alrededor de 2020, una neumonía grave como una enfermedad se propagará por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos. Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que de repente desaparecerá rápidamente cuando llegue, atacará nuevamente diez años después y luego desaparecerá por completo”.

Los fanáticos de la también empresaria no dudaron en compartir la información con gran sorpresa y algunos describieron la advertencia como algo “verdaderamente espeluznante”.

kim Karsashian al igual que Mhoni Vidente lo predijo

Mhoni Vidente aseguró en una de sus últimas predicciones que el coronavirus era una pandemia, y afirmó que éste atacó Italia porque el país fue elegido por la famosa “élite” de la que lleva hablando desde hace varios años, la cual quiere mover toda la religión católica.

Otros que han obtenido más fama en los últimos años han sido Los Simpson quienes a través de sus particulares capítulos han ido señalando hechos futuros que han llegado a concretarse en los últimos tiempos.

Más sobre Kim Kardashian

Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York.