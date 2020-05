Kim Kardashian te lleva a comer con sus hermanas por una causa solidaria

REDACCIÓN. Muchos famosos están usando su influencia para conseguir mover iniciativas solidarias y así ayudar durante la pandemia del coronavirus. La última en añadirse al All-In-Challenge ha sido Kim Kardashian quien ofrece salir a comer con ella y dos de sus hermanas a cambio de donaciones económicas.

Hace unos días hablábamos del reto VIP que se había puesto de moda entre las celebridades más top del momento. Se llama All in Challenge y consiste en dar dinero, como si de una subasta se tratase, para lograr uno de los premios que, en este caso, son experiencias únicas con famosos.

Pues bien, las Kardashian también se han sumado a esta propuesta que pretende recaudar un total de 100 millones de dólares. ¿Cuál es la experiencia VIP que ofrecen? Ir a comer con las tres hermanas mayores del clan: Kim Kardashian, Kourtney y Khloé.

Kim Kardashian lo anunció en su cuenta de Twitter de la siguiente manera: “Únete a mí y a mis hermanas para almorzar mientras filmamos la nueva temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’. Visita este sitio para donar todo lo que puedas”.

La experiencia no solo es para comer con ellas sino para visitar el set de rodaje del reality familiar más famoso de televisión. “El dinero recaudado aquí ayudará a alimentar a los hambrientos en este momento de crisis. Todos estamos juntos en esto”, apuntaba la líder del clan.

Kim Kardashian admite no ducharse durante varios días

El confinamiento está afectando el día a día de las personas. Son muchas las personas que tienen que hacer malabares para poder cuidar a los niños de la casa, trabajar y hacer las tareas domésticas. También le sucede a los rostros conocidos, como es el caso de Kim Kardashian.

Tanto es así que ha admitido que se ha pasado varios días sin ducharse ni cepillarse el pelo. «Mi vida no siempre es glamurosa», explica Kim Kardashian.

