Kim Kardashian se estrena en TikTok junto a su hija, North West

REDACCIÓN WEB. En las últimas horas, Kim Kardashian se ha vuelto tendencia en redes sociales, ahora causó furor al compartir a través de su cuenta de Instagram, su primer TikTok.

La estrella de la televisión se unió a la fiebre de la plataforma junto a su hija de North West, de seis años, quien tiene su propia cuenta privada.

En virtud de lo anterior, Kim sorprendió con la coreografía que realizó con North, al ritmo de “To My Love”, tema en español de la banda colombiana Bomba Estéreo.

Cabe decir, que el vídeo en poco tiempo acumuló más de 9 millones de reproducciones, encantó a los fans de la empresaria, quienes aseguraron que es “la mamá más cool”.

Asimismo, Kim confesó que tanto su hija como ella tenían muchos vídeos en TikTok. Sin embargo, North no tiene permitido publicarlos.

“North tiene una cuenta privada en la red antes mencionada, así que hacemos muchos TikToks juntas, y ella los pone en borradores. No tiene permitido publicarlos, pero tenemos muchos TikToks”, dijo Kardashian a Entertainment Tonight.

Por otra parte, North estando en TikTok no es la única noticia importante sobre uno de sus hijos que Kardashian compartió este año.

En ese sentido, Kim público pruebas en Twitter que North y su hermano menor, Saint West, ya no son enemigos en enero. «Ahora se llevan bien», subtituló las fotos de Saint y North.

