Kim Kardashian lo admite: ha estado varios días sin ducharse ni peinarse

REDACCIÓN. El confinamiento está afectando el día a día de las personas. Son muchas las personas que tienen que hacer malabares para poder cuidar a los niños de la casa, trabajar y hacer las tareas domésticas. También le sucede a los rostros conocidos, como es el caso de Kim Kardashian.

Kim ha asegurado que ha estado muy saturada con tanto trabajo en las últimas semanas.

La estrella de reality «Keeping Up with the Kardashians» confesó que se ve incapaz de cuidar a sus hijos (North, de seis años, Saint, de cuatro, Chicago, de dos y Psalm, de 10 meses) y, a la vez, seguir haciendo su trabajo y llevar sus empresas.

Tanto es así que ha admitido que se ha pasado varios días sin ducharse ni cepillarse el pelo. «Mi vida no siempre es glamurosa», explica Kim Kardashian.

Asegura que hace lo que puede, pero que el confinamiento no está siendo nada fácil: «Hay días que ni siquiera me cepillo el cabello ni me ducho, ya que ahora tengo que educar a mis hijos en casa y resolverlo todo».

Y prosigue: «Mi cabello es un desastre… Cuando conseguí asearme, me sentí muy bien. Creo que me he maquillado dos veces. Me sentí como una persona completamente diferente cuando finalmente me levanté y lo conseguí».

Kim Kardashian dona un millón de dólares a los afectados por coronavirus

La estrella televisiva anunció semanas atrás que hizo una donación a través de su compañía textil. Se trata de un millón de dólares para las familias afectadas por el coronavirus y destinó el 20 % de los beneficios a organizaciones benéficas con los mismos fines.

La iniciativa de la celebridad llegó al tiempo que indicó que volverá a poner a la venta la colección original de prendas de su firma Skims, cuyos beneficios por ventas dedicará a “apoyar a las madres y niños en necesidad durante este periodo”.