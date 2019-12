REDACCIÓN WEB. Khloé Kardashian compartió un mensaje defendiendo la decisión que tomó de perdonar a su ex Tristan Thompson, luego de que fue captado en pleno beso con Jordyn Woods durante una salida en la que coincidieron.

El jueves pasado, la estrella de Keeping Up With The Kardashians habló sobre el estado de su relación con Thompson, estrella de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Lo anterior, tras ser criticada por su trato amistoso hacia el jugador en uno de los episodios del reality show del clan Kardashian-Jenner, a diferencia del trato que tiene con Jordyn.

«Estoy viendo muchos comentarios sobre el episodio de Keeping Up With the Kardashians de la semana pasada. Por mucho que odie hablar sobre todo esto, porque estoy seguro de que todos ya lo superaron, así como yo, estoy frustrada de que la gente intente crear algo que realmente no existe», señaló Kardashian.

La famosa aseguró que perdonar es una fortaleza y no una debilidad, y que su decisión no significaba que tenía que ser amistosa con las personas que la hirieron.

«¡No tengo ningún sentimiento negativo o de odio hacia nadie! Quiero decir que, ¡La vida es corta! ¿Quién soy yo para condenar a alguien más? Sí, me permiten sentir dolor y dolor. No sería natural fingir que no lo hago. Personalmente, no quiero tener un corazón lleno de odio. Anhelo la paz en mi vida. Que me aferre al odio, al final, me hará daño solo a mí», continuó.

Lea también: Maluma se fotografía junto a Kim Kardashian y genera burlas

Khloé Kardashian: “El mensaje es para todos”

Después de abordar las razones por las que eligió mantener una relación amigable con Tristán, a pesar de sus acciones, Khloé reconoció que tiene el mismo sentimiento hacia Jordyn.

«Es para cualquier otra persona que alguna vez me haya lastimado. Por alguna razón, la gente quiere asumir que estoy hablando solo de Tristan. Este mensaje se aplica a todas las partes involucradas”, dijo contundente, en un intento de terminar la polémica.

Después de las declaraciones de Khloé, Jordyn, quien anteriormente había confesado su arrepentimiento por lo que le hizo a Kardashian, compartió a través de su perfil social una frase que fue relacionada con las palabras de la madre de True Thompson.

Todo es amor, aseguró Khloé

«No todas las citas que se publican, necesariamente tienen que estar dirigidas a una persona en general. Me enfrento a muchas cosas diferentes a diario, pero para mí todo es amor. Solo vibraciones positivas”, aclaró la modelo.

A mediados de este año, Jordyn, quien mantenía una estrecha amistad con la menor de las Kardashian, confesó que no consideraba que su relación con Kylie había llegado a su fin.