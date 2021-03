«Los asesinos nos quieren callar», dice familia de Keyla tras 52 días del crimen

HONDURAS. Ya han pasado más de 52 días desde que la estudiante de Enfermería Keyla Martínez murió dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá, y los familiares aún siguen sin respuesta.

Lo único que sí está confirmado es que Keyla no se suicidó, sino que fue ultimada por alguien más. Y según su familia, son varias amenazas las que se reciben por parte de desconocidos.

Tras no encontrar justicia, los familiares de Keyla, a través de las redes sociales, han compartido varios mensajes exigiendo justicia por su homicidio.

Los parientes de la malograda joven postearon que «hace 52 días mataron a Keyla Martínez dentro de una asquerosa celda en La Esperanza, Intibucá. Hace 52 días una madre llora la muerte de su hija. Hace 52 días un homicida anda en libertad».

Piden actuar contra los agentes involucrados

Además, en el mensaje, exigen a las autoridades actuar contra los agentes involucrados en la muerte de la joven. De igual forma, los parientes manifiestan que la Policía Nacional protege sus estructuras «mientras matan, violan, roban y torturan».

«Me duele mi país. Sabemos que la muerte de Keyla no fue en vano y aunque ahora no lo podamos entender, tiene un propósito, o tal vez varios», continúa el mensaje.

En otro de los párrafos, sostienen que «Keyla, no podemos creer que te hayas ido, vivimos creyendo que es un mal sueño del cual ya queremos despertar. No tenemos consuelo, no tenemos paz, los asesinos nos quieren callar, pero en la búsqueda de justicia gritaremos tu nombre cada vez más fuerte. Te amamos, Key, y nunca dejaremos morir tu recuerdo», concluye el mensaje.

Antecedente

La joven fue retenida el pasado 6 de febrero del 2021 junto a un médico por irrespetar el toque de queda establecido a causa del COVID-19. Ambos fueron llevados a una celda policial. En horas de la madrugada del día siguiente, se reportó la muerte de la estudiante de Enfermería.

Al inicio, los agentes de turno aseguraron que la joven se había suicidado, sin embargo, tras realizarse los exámenes forenses, se confirmó lo que sus parientes denunciaban: a Keyla la mataron.

