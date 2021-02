Abogado del doctor Velásquez sostiene que ellos no han recibido amenazas

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El caso de Keyla Martínez «sigue siendo un misterio», pues aunque el Ministerio Público informó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica, las declaraciones que brindó el médico que la acompañaba, ponen en duda lo mencionado, expresaron algunos abogados.

El doctor Edgar Velásquez es quien acompañaba a Keyla al momento de la detención. Muchos esperaban que finalmente brindara declaraciones públicas y en las últimas horas compareció ante varios medios.

Lea también- Doctor Velásquez en CNN asegura que Keyla dijo: «Yo me voy a colgar con mi suéter»

Su relató indicó que escuchó cómo Keyla Martínez decía que se iba a colgar con su suéter, a lo cual, él le decía que no dijera tales cosas, pues «las palabras tenían poder».

Luego de que la joven interpretara fragmentos de dos canciones, el silencio predominó, minutos después hicieron el llamado a la policía, pues estaban preocupados porque no daba respuestas. Después solo pudieron observar cuando la llevaban entre varios agentes, según el relato del médico.

El médico Velásquez aseguró que él les pidió salir para revisar los signos vitales de Keyla, pero ellos hicieron caso omiso. Ante estas declaraciones, algunos preguntas «quedaron en el aire», pues la familia de la joven enfermera mencionó que quedaron sorprendidos ante los relatos de «su amigo».

Por tanto, Diario TIEMPO Digital se contactó con el abogado Raúl Suazo, representante legal del doctor que acompañaba a Keyla Martínez.

Para comenzar el defensor de Velásquez indicó que el caso de la joven lo han mediatizado. Asimismo, consideró que existen muchos señalamientos contra la policía, y además las personas están buscando uno o varios culpables.

Sobre el doctor, su representante reveló que él se había mantenido al margen de dar declaraciones, porque arguyó desde el principio que el lugar donde debía dar su testimonio era el Ministerio Público. «A raíz de todo eso lo han estado criminalizando. Se ha salido de las manos», agregó.

No han recibido amenazas

Igualmente, expresó que, en cuanto al periodista de un medio de comunicación que recibió una intimidación, desconoce tal incidente. Sin embargo, externó que al médico no le han enviado algún tipo de amenaza, pues él ya se hubiese enterado. Asimismo, por su parte, también afirmó que no ha tenido confrontación con nadie.

«En las redes sociales dicen muchas cosas. El doctor Edgar Velásquez no está siendo acusado o imputado. Yo lo represento a él, porque tengo un grado de amistad. No me está pagando en lo absoluto, sino que es una cuestión de amistad», externó.

El abogado de Velásquez aseveró que él simplemente estaba siendo testigo de lo que escuchó, pues él no había observado absolutamente nada. Por otra parte, contó que el doctor brindó declaraciones en primer lugar a las autoridades competentes.

«Él ha colaborado, él igual que Keyla, fueron subidos a una paila, fueron maltratados verbalmente por parte de los oficiales de policía que los detuvieron», arguyó.

Además, sostuvo que Velásquez ya se presentó a Medicina Forense para continuar la investigación. «El doctor solo ha dado la versión de los hechos, si la familia cree o considera que hay algo distinto, pues es la apreciación de ellos», adjuntó.

Todo lo que ha dicho el médico, son sus declaraciones completas

Mientras tanto, el defensor indicó que comprendían a la familia, pues ellos quieren una investigación. Igualmente, destacó que no querían hacer públicas las declaraciones de Edgar para no entorpecer el proceso.

«No hay ninguna intención de favorecer o perjudicar a alguien. El doctor Velásquez lo que ha hecho es relatar lo que él y aproximadamente nueve personas más que estaban en la celda contigua a la de Keyla escucharon», prosiguió.

Sobre el vídeo difundido de la detención, el abogado manifestó que el doctor Velásquez solo tuvo confrontación con los policías porque le habían colocado las esposas demasiado fuerte, incluso les pedía que se las quitaran.

Investigar a los otros testigos, pide abogado

«Él lo que me dijo a mí es que ella no quería estar presa, que les decía constantemente que la liberaran. Y, no solamente el doctor Edgar, sino los demás que estaban en en la celda, le decían que se calmara», aseguró.