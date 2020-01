Kevin Spacey y su enigmático mensaje que dejó mucha suspicacia

REDACCIÓN. Mediante un video interpretando a Frank Underwood, su maquiavélico personaje en la serie House of Cards, Kevin Spacey deseó felices fiestas a sus seguidores.

La personificación no fue lo más particular de la felicitación. Lo más peculiar fue su contenido, o, mejor dicho, las palabras que dirigió el reconocido actor. Habló sentado en una chimenea mientras atizaba las llamas.

«La próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo. Pero, también puedes no disparar y hacer lo inesperado. Puedes… matarlos con amabilidad» dijo Spacey en el material audiovisual.

Lo llamativo es que hable de «matar» justamente cuando, varias personas que le acusaron de abusos, han fallecido en circunstancias extrañas y aún no esclarecidas.

Cabe recordar que el actor fue separado del elenco de House of Cards tras tener numerosas denuncias de acoso sexual.

Muertes singulares

Linda Culkin, una enfermera que inició una campaña contra Spacey, murió atropellada. Culkin comenzó a hablar en desfavor del actor después de haber escuchado decir a uno de sus pacientes que había abusado de él.

«Linda fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes, y me parece muy extraño que no se haya escuchado nada más sobre su accidente o sobre la persona que la atropelló. Ahora no hay nada”, afirmó Cindy Culkin, prima de Linda.

En otro caso, hace unos días, el escritor Ari Behn se suicidó. Él había asegurado que fue violentado por el actor.

Previamente, un masajista anónimo que acusó también a Spacey, falleció en septiembre del año pasado.

Tras el deceso del masajista, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles declaró que las acusaciones no podían probarse sin la participación del presunto afectado.

Las defunciones no han sido esclarecidas y los mensajes relacionados a muertes por parte del actor han generado mucha suspicacia.