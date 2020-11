FENAFUTH: “Kervin Arriaga tiene un problema en los aductores”

San Pedro Sula.- Gerardo Ramos, gerente de la FENAFUTH, contó a CRONÓMETRO que el jugador de Marathon, Kervin Arriaga, no tuvo participación en el encuentro que Honduras sostuvo ante Guatemala por molestias en el aductor.

Declaraciones de Gerardo Ramos

¿La FENAFUTH envía un reporte de lesiones a los equipos?

«Sí, lo que pasa es que no se envía público, eso es interno. Nosotros enviamos un reporte médico a todos los equipos de como van sus jugadores, ese reporte lo hace el médico junto al preparador físico.»

«En el caso de Arriaga el médico de la Selección determino que no estaba al 100, a Marathon no le ha importado eso y lo ha estado usando. Arriaga llegó con molestias desde que empezamos a trabajar y no debió ser así. Aunque puede que en este tiempo Kervin haya mejorado y por eso jugó frente a Platense».

Gerardo, ¿Kervin les dijo directamente que tenía molestias?

«Sí, cuando comenzó a trotar el doctor lo vio y preguntó ¿Qué te pasa? y él respondió: es que vengo teniendo molestias en los aductores, el médico le volvió a preguntar ¿desde hace cuánto estás así? hace tiempo, contestó Arriaga».

¿No sería mejor si ustedes como federación le dijesen al Marathon que el jugador llegó lesionado para que no se piense lo contrario?

«Ya lo hicimos, el equipo está al tanto de eso, que no sepa Luis es otra cosa».

¿Ha sucedido un caso similar al de Arriaga en la selección, o sea casos de jugadores que llegan lesionados?

«Sucedió, por ejemplo, con Mauricio Sabillon, en un partido amistoso con Costa Rica. Resulta que Sabillon tenía un problema en el pie y tuvimos que hacerle las resonancias en San José y nos costó mucha plata. “Maní» siendo el quinesiólogo de Marathon y de la Selección no nos informó nada. Este tema es algo recurrente y no debería suceder”.

Gerardo pero, ¿Quién falla ahí?

«Todos, el equipo que no se fija; por otro lado el jugador que no le importa estar lesionado preocupado por no perder su trabajo, además del quinesiólogo que no dice nada».

CRONÓMETRO en EXCLUSIVA se dio la tarea de hablar con Luis Ayala, preparador físico del equipo sampedrano para conocer su versión de los hechos.

Charla con el profesor Luis Ayala

La federación nos indica que Arriaga no jugó en el partido contra Guatemala por un padecimiento en el aductor, sin embargo sigue jugando todos los partidos con el equipo. ¿Tienen conocimiento de esa lesionado?

«El jugador disputó los 90 minutos ante Platense y lo hizo bien, pero quienes están más cerca de algún documento recibido por parte de la Federación son Gustavo Suazo y/o Maní. Yo desconozco si la FENAFUTH reportó una lesión de Kervin»

Se habla que es un problema en los aductores.

¿Arriaga ha trabajado sin molestias con ustedes?

«Arriaga ha estado trabajando normal con nosotros, después de que vino de la concentración en Guatemala el sólo entrenó un día ya que debió solucionar un problema que tenía en el puerto (inundaciones)»

¿Ustedes hablaron con Arriaga acerca del por qué no tuvo minutos contra Guatemala?

«No, la verdad es que nos dio poco tiempo, sí se comentó a nivel de cuerpo técnico que Coito prefirió poner a otro jugador, yo desconozco si enviaron un reporte médico como usualmente lo hacen”.

Arriaga le comentó a Coito que sentía molestias, es raro que ustedes no sepan ¿o no, profe?

«Es que hay situaciones recurrentes en los jugadores, a veces dicen que le molesta un poco la rodilla. Sí, Arriaga dijo en su momento que sentía una molestia en los aductores y ya lo hemos tratado. Por lo que yo sé, él estaba bien al momento de irse a la concentración, de seguro el tuvo ciertas dolencias por los trabajos que se estaban haciendo».

FENAFUTH comenta que los equipos del país quedan a deber cuando se trata del cuidado del jugador ¿Qué piensa de eso?

«En cierta medida es real, te lo digo porque yo he estado en todos los niveles de equipos. En Marathon el cuerpo técnico siempre está pendiente de los jugadores, los atendemos lo más pronto posible».

«A veces los jugadores hondureños no dicen que tienen una lesión y eso es porque no quieren perder su puesto, en el caso nuestro, les damos la libertad total para hablar de eso, que no se las tiren de héroes».