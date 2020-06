Karla Pavón, jefa de Vigilancia Epidemiológica, da positivo a COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Entre lágrimas, la doctora Karla Pavón, jefa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, reveló la mañana de este miércoles que se contagió de COVID-19.

Explicó que, desde que recibió el resultado de su prueba, procedió a auto-aislarse en su casa de habitación. Sobre su sintomatología, contó que solo ha presentado dolor de garganta y anosmia (pérdida parcial de la capacidad olfativa).

En su comparecencia dejó entrever que una prima y su cónyuge también contrajeron la enfermedad. Según especificó, ambos están bien y su esposo solo tiene algo de tos. Su hijo, quien vive con ella, salió negativo en la prueba de PCR.

Por los momentos, la epidemióloga se está tratando con tres medicamentos: Microdacyn, Azitromicina, e Invermectina. Es decir, la fórmula MAIZ. Pero, sin el Zinc, dado que que no encontró en farmacias. Además, está tomando tés para fortalecer su sistema inmunológico.

¿Cómo se contagió?

Pavón no tiene certidumbre de cómo se infectó. No obstante, describió que un compañero de ella presentó síntomas, por lo de ahí podría haberse derivado su condición.

«Lo retiramos pero yo tenía contacto directo con él. Él tenía fiebre y también tos», relató.

Además, aseguró que ella siempre se cuidó y hasta portó doble mascarilla. Por lo que, atribuye el contagio debió efectuarse en algún momento donde se quitó sus implementos.

«Soy responsable y ya le dije a las personas que tuvieron contacto conmigo para que se hagan sus pruebas. Yo me pongo doble mascarilla y siempre las anduve. Quizá fue en algún momento en que me las quité; no podemos saber quién anda el virus», detalló.

Pavón: «No estigmaticen»

En medio de la situación que está viviendo, la galena pidió a la población que no la discriminen ni a ella ni a su familia. Afirma que se mantendrá en casa y que, pese a que el virus llegó, su aldea no tiene nada que temer.

«No me estigmaticen a mí y a mi familia. Me contagié trabajando y quiero regresar a eso y a la vida normal. Voy a evitar al máximo que alguien más se contagie. No salgo ni a la par de mi casa, el virus llegó a mi casa, pero no a mi pueblo (Támara). Que nadie se preocupe», expresó.

Pavón procederá a mantenerse, tal como lo indica el protocolo, 14 días bajo confinamiento domiciliario. Asimismo, según apuntó, dedicará varios días solo a descansar, pues eso fortalecería su salud ante la enfermedad.

La doctora pidió a la población que no deje ponerse su mascarilla y utilizar gel de manos, entre otras medidas de bioseguridad. «Yo lo hacía, pero soy médica y estaba muy expuesta», aclaró.

Por último, anunció que, en cuanto se siente bien se reintegrará al servicio del pueblo; también explicó el por qué de sus lágrimas al hablar de su vivencia.

«La carrera más linda es la de servicio. Mi corazón tiene paz. Mis lágrimas son porque uno piensa que no le va a pasar, y de repente le dicen que está positiva. Es algo tremendo», aseveró.

