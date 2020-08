Karla Pavón: Honduras solo tiene reactivos de pruebas PCR para una semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La jefa de Vigilancia y Virología de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, informó este lunes que el laboratorio solo tiene reactivos de pruebas PCR para cubrir los próximos diez días.

Por lo que, para esta semana, únicamente podrán realizar entre 1,000 y 1,200 pruebas diarias. «Nosotros quisiéramos hacer más (pero) no contamos en este momento con kits de extracción», expresó Pavón.

«He gestionado para que se traigan unas pruebas que están compradas en Corea y, otras ver cómo la Secretaría compra algunas acá, en una empresa con la que se había estado haciendo», aseguró.

Asimismo, expresó que para esta semana el Laboratorio Nacional de Virología tiene a su disposición 70 kits de extracción. Sin embargo, el de San Pedro Sula, solo cuenta con 30. «Esperamos que si esta semana nos abastecen no nos vamos a quedar sin hacer pruebas».

Cabe destacar que, la adquisición de las pruebas tiene un costo muy alto, por lo cual, la jefa de Vigilancia solicitó un millón de dólares para la compra de 30 mil pruebas PCR.

«Eso está gestionado desde la semana pasada. Pero, nos lo van a agilizar para nosotros seguir teniendo pruebas y así dar respuesta a la población. Esperamos no quedar en cero, en este momento no estamos en cero, pero sí no tenemos la capacidad de dar 2 mil muestras diarias», subrayó.

Más de 100 mil pruebas malas

Por otra parte, Pavón comunicó que las 100 mil pruebas que fueron entregadas al Laboratorio de Virología no cumplían con la temperatura adecuada que es de -20 grados.

«La Secretaría de Salud no ha dejado arruinar ninguna de las pruebas, ya que no tenemos almacenes refrigerados y cuando conseguimos uno, al laboratorio solo llegaron 100 mil pruebas, de las 250 mil compradas por INVEST-H; las cuales hablando técnicamente no cumplían con la cadena de frío», agregó.

Además, explicó que serán los entes encargados los que realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer el asunto y, determinar si las pruebas PCR están malas o no.

Según Pavón, sobre las 150 mil restantes no puede informar nada porque no han llegado a la Secretaría de Salud.

Por último, señaló que «el Laboratorio de Virología va ser responsable con nuestros pacientes a nivel nacional, de hacerles pruebas estandarizadas y que cumplan con todos los requerimientos técnicos».