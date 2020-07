LA ENTREVISTA | Karla Cubas: Desde pequeña anhelé estar en los medios

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Alegre, dinámica, extrovertida y carísmatica, son algunos de los calificativos que los usuarios de las redes sociales le dedican a la presentadora de Hable Como Habla (HCH), Karla Julissa Cubas Flores, una jovencita de apenas 19 años que ha logrado ganarse el cariño de miles de hondureños que a diario la siguen en el citado medio de comunicación.

A su corta edad, se ha enfrentado a muchos cambios en su vida, empezando por un cambio de cultura que enfrentó cuando apenas era una niña, cuando viajó hasta el vecino país de Guatemala para establecerse en esa nación durante tres años.

Asimismo, hace unas semanas lidió con la noticia de que había dado positivo a la COVID-19, una enfermedad mortal que ya cobró la vida de más de 800 hondureños y la cifra de contagios superan los 31 mil solo en Honduras.

Sin embargo, la carismática jovencita pudo vencer la enfermedad y asegura estar lista para regresar a sus labores en el departamento de entretenimiento del citado canal de televisión.

Karlita, como muchos le llaman, por esa dulzura e inocencia que transmite, conversó con Tiempo Digital, para expresar detalles de su vida que no suele compartir cuando ejerce su papel de presentadora de televisión.

A continuación la entrevista con Karla Cubas:

¿Quién es Karla Cubas?

Soy una joven luchadora que desde pequeña anhelé una oportunidad en los medios de comunicación. También me considero una persona sociable, muy alegre, extrovertida y con muchos deseos de aprender y dejar huella en el mundo.

Si pudiera definirse en una palabra ¿cuál sería?

Visionaria o soñadora.

¿Cómo fue su infancia?

Fui desde niña muy tranquila. Mis papas siempre me supieron corregir y educar, nunca tuve problemas, siempre fui muy sociable, tenía muchas amigas, y en mi niñez viví 3 años en Guatemala.

¿Qué es lo que más extraña de ser niña?

Extraño que no hay responsabilidades y que todo en esos momentos es pura felicidad. Pasaba más tiempo con mi familia, también.

¿Cómo llegó a HCH?

Llegué a HCH porque una amiga me dijo que necesitan una persona que grabará un sketch para el programa los vecinos. Ese día fui y me quede trabajando con ellos. Son personas muy especiales para mi.

Posteriormente, la licenciada Lagos a la cual le agradezco mucho, luego de haber visto algo en mí, ella me pasó para el programa Solo llamadas, luego karaokes navideños y así sucesivamente ella me fue dando varias oportunidades.

¿Imaginó llegar a ese canal de televisión?

La verdad no. Pero como decía anteriormente, siempre desde niña soñé estar en un medio y siempre dije que quería estudiar comunicación o periodismo. Recuerdo que hacía casting para anuncios de televisión y ahora estar en el medio que estoy, ha sido la oportunidad más grande que Dios me ha podido dar.

¿Cuáles son sus metas a largo plazo?

Graduarme de la universidad.

¿Cómo sobrellevó su resultado positivo a COVID?

Yo me di cuenta que tenía COVID-19, sin tener ningún síntoma, el 14 de junio. Gracias a Dios mis síntomas después fueron leves, como dolor de cabeza, pérdida del olfato y el paladar, dolores de espalda y solamente un día tuve calentura.

Al principio cuando supe que tenía COVID-19 me asusté mucho porque no sabía como reaccionaría mi cuerpo. Me realicé una prueba después a los 14 días y volvió a ser positiva. A los 22 días me realicé una prueba más y el resultado seguía positivo, pero el día 15 de julio di Gracias a Dios porque la última prueba PCR dio negativo.

¿Dónde cree que pudo haberse contagiado?

La verdad no sé adónde ni cómo me contagié, pero esto es algo que aún me lo sigo preguntando.

¿Cómo se lleva con sus padres?

La relación con mis padres es muy fuerte. Ellos so mis consejeros y amigos, además, me apoyan en todo.

¿Qué piensan ellos de su participación en el citado medio de comunicación?

Están muy orgullosos de que yo sea parte de un medio de comunicación, ellos tampoco lo imaginaron pero ahora siempre me aconsejan y me dan ánimos.

¿Qué hace enojar a Karla Cubas?

Me enoja bastante tener que esperar. Soy bastante impaciente y si no me quieren ver enojada no me hagan esperar (dijo entre risas).