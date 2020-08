Kapitán Tours deja su venta de «sueños»; anuncia su cierre y liquidación

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El «Kapitán» se da de baja a sí mismo, al menos temporalmente. Gilberto Rivera anunció la mañana de este sábado que su agencia de viajes, «Kapitán Tours«, dejará de operar ante las afectaciones de la pandemia por COVID-19.

Luego de 19 años de servicio, la empresa afrontará un cierre y una liquidación forzosa. El cese de actividades se consumará este próximo lunes, 10 de agosto; sin embargo, no lo harán sin honrar los compromisos con sus colaboradores y clientes.

Rivera dio a conocer que están entregando notas de crédito respaldadas a todos los clientes. Además, sacarán recursos que aún sobrevivían para saldar los adeudos al personal.

«Tenemos que hacer una liquidación forzosa con recursos exiguos que tenemos. No vamos a dejar a nuestra gente sin ese apoyo; son gente muy valiosa, muy capacitada y leal», comentó Rivera.

Asimismo, aseguró que también tienen la documentación de respaldo para la gente que compró un viaje para el próximo año; esas actividades se realizarán cuando sea posible o se hará la devolución respectiva del monto económico entregado.

«No podemos arriesgar a nuestros clientes y no podemos seguir sosteniendo ya la parte financiera. El alivio que nos ofreció el gobierno no llegó nunca y ya nuestros empleados no pueden estar aguantando hambre», manifestó el capitán.

«Nos da pesar porque iniciamos antes de que yo me retirara de las Fuerzas Armadas. Estoy un poco dolido porque aquí hemos logrado hacer tantas amistades», agregó.

Un año que prometía

Rivera también lamentó mucho la atípica situación que se presentó, ya que era un año importante para el rubro. Eventos internacionales como los Juegos Olímpicos (Tokio), Copa América (Argentina-Colombia) y la Eurocopa estaban en agenda; además, viajes usuales a lugares como Israel.

«Trabajar en el turismo no es fácil, vender sueños no es fácil. Nos retiramos pero con la frente en alto, por la puerta de enfrente», aseveró el empresario.

¿Y el inicio de la reapertura?

Por otro lado, aludió la reanudación de aeropuertos y algunos sitios turísticos. En ese sentido, dijo que habló con dueños de hoteles y estos le admitieron que no se arriesgarían. «Yo tampoco puedo vender peligro, miedo y la muerte», acotó.

Es más, confesó algo que aún no había revelado al público. Pasó por la COVID-19, aunque rápidamente la venció. Apuntó que le «pegó suave» dado que es una persona que hace mucho ejercicio y toma remedios naturales. 14 días se mantuvo en aislamiento domiciliario y seis días en el Hospital Militar.

Por último, mencionó que ya entregaron los locales donde atendía «Kapitán Tours» ante la incapacidad de continuar haciendo los desembolsos correspondientes. Además, externó que su familia ya está incursionando en pequeños negocios para mantenerse a pesar de la adversidad.

Sin embargo, Rivera dejó un ápice de esperanza. Señaló que la clausura es mientras continúen las afectaciones de la pandemia, por lo que el recinto podría reanudar operaciones en algún momento.

