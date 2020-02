Lyon golpea a la Juventus; CR7 y compañía deberán remontar en Turín

REDACCIÓN. La Juventus se metió en la boca de un Lyon al que le faltan sus colmillos. Las lesiones de Depay y de Reine-Adélaïde han restado fiereza a un equipo que no ruge en la Ligue 1.

No asustan como hace una década, pero mordieron a una ‘Vecchia Signora’ que se complicó los cuartos de final a orillas del Ródano. El 1-0 no es definitivo, pero sí definitorio. Otra vez están en apuros en la Liga de Campeones. Una tradición anual.

Cristiano no fue suficiente. El idilio goleador del portugués con la Champions está en ‘stand by’: apenas lleva dos tantos este curso en una competición en la que coleccionaba dobles figuras.

Las eliminatorias son su hábitat, pero en el primer asalto de los octavos no consiguió anotar. En Lyon apenas disfrutó de chuts lejanos que no inquietaron a su compatriota Lopes. La defensa francesa le ató en corto. Tendrá otra oportunidad en Turín. La Juve no calentó los guantes de arquero portugués del equipo francés.

El Lyon, séptimo de la Ligue 1, recuperó el espíritu de Juninho Pernambucano y superó a los de Sarri. Aouar y Ekambi fueron dos balas que agujerearon la muralla de Bonucci y un De Ligt que se dejó la cabeza.

El ex del Villarreal se topó con el larguero antes del jugadón del francés. Aouar mareó a Danilo y luego pasó el balón a Tousart que no dudó y plantó el 1-0.

Lyon noqueó a la Juventus

Un golazo que llegó con De Ligt siendo atendido en la banda y que dejó a la Juve noqueada. Los ‘bianconeri’ se lanzaron a la guerra sin cañones y el Lyon se olvidó de Szczesny. El bloque de Rudi García apostó por sobrevivir al asedio de una Juve que atacó sin veneno. Los galos resistieron el cerco italiano. Ni Cristiano ni Higuaín, ni nadie, encontraron el camino hacia el marco.

El portugués y Dybala se desesperaron pidiendo varios penaltis que no se decretaron. El argentino hizo el 1-1, pero, en fuera de juego. Una diana, que habría sido salvadora, que no subió al marcador. Cristiano acabó desesperado.

En Turín tendrá la opción de arreglarlo, de ser otra vez el héroe juventino. Como el año pasado ante el Atlético… aunque con un gol menos que remontar. Otro reto para CR7.