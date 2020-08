Juventud Liberal denuncia al CCEPL por irrespetar estatutos e imponer candidatos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hoy, Karla Medal, secretaria general de la Juventud Liberal de Honduras, denunció al Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por irrespetar los estatus e imponer candidatos para la junta directiva de su instituto.

Medal, en comunicación con Diario TIEMPO Digital, contó que «hace algunos días a través de las redes sociales nos damos cuenta que el Central Ejecutivo eligió por mayoría de votos a un joven liberal para representar al Instituto de Juventud Liberal (INJUVEL)».

La joven liberal contó que ellos no están en contra de la persona elegida. Sin embargo, su denuncia es que no siguieron el debido proceso. En los estatutos ya está establecida la forma en cómo debe ser electo el directorio del INJUVEL, apuntó.

Explicó que «la secretaria de la juventud pone una terna y se vota en el Central Ejecutivo y gana el que obtiene la mayor cantidad de votos del Central Ejecutivo del Partido Liberal».

Seguidamente, contó a los periodistas de TIEMPO, que el Central Ejecutivo «pretendió una suspensión» y pasó por alto los estatutos sin hacer una reforma previamente. En ese sentido dijo que «simplemente nombró a alguien».

No siguieron el proceso

Además, manifestó que no existe un fundamento legal que respalde la elección hecha por el CCEPL. Comentó que son los representes de los 18 departamentos que están en contra de la «arbitrariedad que atenta contra nuestros principios liberales y democráticos».

Recalcó que ellos no están contra de las personas electas sino de que no se realizó el debido proceso. No vamos a permitir «cachurecadas» en nuestro partido, enfatizó la diputada horas más tempranas.

Medal considera que si se piensa luchar contra la corrupción, hay que empezar por no hacer imposiciones. Le dejó claro al CCEPL que lejos de causar división en el INJUVEL los unieron más para defender sus principios.

En el comunicado emitido los jóvenes del Partido Liberal manifiestan:

«Como jóvenes jamás estaremos de acuerdo en atacar a otro joven liberal, y es por eso que en el presente comunicado se deja evidenciado que lejos de atacar a un joven liberal, lo que se pretende es la defensa de nuestros principios liberales, nuestros estatutos y los procesos legalmente establecidos».