«Sé que fallé»: Justin Timberlake pide perdón a Britney Spears y Janet Jackson

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde hace tiempo se sabe que Britney Spears quiere acabar con el control que su padre tiene sobre ella. Después de que el documental «Framing Britney Spears» resaltara las controversias que han acompañado a la princesa del pop, incluidas las vividas durante su noviazgo de juventud con Justin Timberlake, el cantante decidió manifestarse al respecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Timberlake rompió el silencio, para emitir unas efusivas palabras. En el escrito pide disculpas a Britney Spears, así como a todas las mujeres que ha dañado, entre ellas Janet Jackson:

«Lamento en verdad todos esos momentos en los que mis acciones contribuyeron al problema, sobre los cuales hablé a destiempo y sobre esos otros en los que no defendí lo que era correcto. Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, porque me preocupa y respeto a esas mujeres a las que sé que les fallé».

Justin Timberlake, de 40 años, admitió sentirse avergonzado por la posición privilegiada que tenía como hombre.

Asimismo, aceptó que él no está libre de haber cometido malos tratos hacia las mujeres, y puntualizó lo siguiente: «Sé que esta disculpa es el primer paso y que ello no me absuelve del pasado. Pero, quiero aceptar mis propios desaciertos en todo esto».

Las disculpas han generado reacciones

Las disculpas que el exnovio de Britney Spears hizo públicas suscitaron en breves minutos avalanchas de reacciones. Sus seguidores han manifestado respeto «por el valor» que tuvo el intérprete al reconocer sus errores.

Así, Timberlake «concluyó» sus disculpas hacia Britney Spears y Janet Jackson, a quien por accidente arrancó la pezonera que era parte del outfit que la cantante portó en el show de medio tiempo del Super Bowl XXXVIII, hace 17 años:

«Me preocupa hondamente el bienestar de la que amo y de la que he amado. Puedo hacer las cosas mejor, y así es como las haré».

Aunque, Spears y Jackson no han expresado ninguna reacción respecto a las disculpas de Justin Timberlake, el valor que tuvo el cantante ha generado aplausos entre sus seguidores.

