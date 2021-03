«Siento indignación»: madre de salvadoreña que «murió por policías» pide justicia

CANCÚN, MÉXICO. La madre de la salvadoreña Victoria Salazar Arriaga, quien «murió a manos de varios policías municipales» en Tulum, Quintana Roo, llegó a identificar su cadáver y brindó declaraciones en torno a la muerte de su hija.

«Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares» y ella «no merecía esa muerte», porque «fue un abuso de autoridad», indicó Rosibel Arriaza.

Ella también sostuvo que se suponía que las autoridades estaban para proteger a la ciudadanía. No obstante, recalcó que lo que ocurrió con su hija fue indiscutiblemente un «abuso de autoridad».

Piden justicia

«Yo pido justicia. El caso de mi hija lo están comparando con el de Floyd en Estados Unidos. No es justo, mi hija deja en la orfandad a dos niñas que las tenía en México», agregó.

De igual manera, la madre ratificó que se encontraban en el dilema. Ellos presentaron un documento para poder ir hacia donde estaban las niñas, pues estaban desconsoladas. Reveló que se trataba de una menor de 15 y otra de 16.

Recalcó que su hija «ha sido cruelmente ajusticiada por policías en Quintana Roo, México», por lo que «yo pido justicia para mi hija, porque realmente no veo yo una causa justificada» y «pienso que los seres humanos tenemos derecho a la vida, independientemente de lo que haya sucedido en ese momento».

Señaló que, «en el área moral estaría más que satisfecha que esos señores pagaran».

Rosibel Arriaza relató que su hija vivía en México, donde trabajaba en el área de limpieza de hoteles, desde hace unos cinco años, y que viajó en la búsqueda de mejores condiciones de vida, dado que era «madre soltera».

Indicó que «supuestamente una niña ya está en custodia del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia)«, mientras que la otra no, porque «siente temor de la Policía» y «piensa que la Policía le puede hacer algo».

