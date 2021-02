Jürgen Klopp se rinde y reconoce que no pueden ganar esta Premier

INGLATERRA.- La clásica sonrisa desapareció y el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, reconoció en la conferencia de prensa luego de su derrota ante Leicester City que su equipo se ha despedido de la Premier League.

«¿Te estás despidiendo del título?» le preguntaron a Klopp y, luego de tomarse un momento para pensar bien su respuesta, dijo «sí, no me lo puedo creer, pero sí«.

El técnico alemán también se refirió al difícil momento por el que atraviesan luego de tres derrotas consecutivas.

«Es algo que no me gusta porque obviamente estuvimos demasiado expuestos en el tramo final. Ya les dije a los chicos que eso no está bien. Pero esa es la situación en la que estamos», expresó.

A pesar del marcador adverso, Klopp elogió a sus jugadores y también al Leicester del Brendan Rodgers.

«Fue un partido de fútbol muy, muy bueno. Estaban un punto por delante de nosotros, tal vez más, no lo sé, pero en el campo eso no era obvio«, manifestó.

«Claramente dominamos. Jugamos el fútbol que queríamos jugar, evitamos sus contraataques, hicimos casi todo lo que teníamos que hacer. Hicimos un gol muy bonito, tuvimos más ocasiones, pero eso es normal. Tenemos que trabajar más duro en nuestra situación para crear más oportunidades de conseguir más goles«, añadió.

Disgustado con el VAR

Jürgen Klopp no se mordió la lengua a la hora de comentar la jugada del empate del Leicester.

«Concedimos un gol, que es realmente difícil de encajar. Sé que discutimos mucho sobre VAR, pero creo que todos estamos de acuerdo en que fue un punto de inflexión en el partido. Lo vi ahora un par de veces, el gol y el momento en que paran la acción para mirar quién está fuera de juego y quién no, (el lanzador) ni siquiera había tocado el balón», se quejó Klopp.

«Significa que sigue siendo una decisión individual de alguien que al final decide si es fuera de juego o no. Eso es muy duro porque a mí me parece un claro fuera de juego en ese momento porque tiene que tocar el balón, ese es el momento en el que el fuera de juego es o no», explicó el estratega alemán.

