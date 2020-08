¡Juntas en París! Filtran foto de Yolanda Andrade y Verónica Castro

En la instantánea, ambas aparecen abrazadas y vestidas de manera similar: suéter negro, blusa blanca, jeans y tenis negros, sonriendo para la cámara.

Esta foto significa para varios una prueba más de que Yolanda y Verónica sí tuvieron una relación hace 20 años y que incluso podría haberse tomado en el viaje a Europa durante el cual se casaron simbólicamente, según el testimonio de Andrade.

Luego de presentar la foto, Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa, confirmó que las celebridades habían sido pareja.

“Era un secreto a voces, como cuando una persona es gay, cuando una persona tiene un amante, lo que sea. A veces no se dice, pero todo el medio lo sabíamos, la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade era un secreto a voces. Yo no sé si fue correcto o incorrecto que Yolanda lo dijera, pero de que anduvieron, anduvieron”, aseguró.

Yolanda Andrade lo había destapado

El año pasado Yolanda Andrade destapó su romance con Verónica Castro durante una entrevista con el programa radiofónico Javier Poza en Fórmula. Aunque en un primer momento solo dejó entrever que se había casado en Ámsterdam con una mujer muy famosa, poco tiempo después reveló la identidad de su exesposa.

En una entrevista con el programa Primer Impacto de la cadena Univisión se le preguntó directamente si se había casado con Verónica Castro, ella respondió: “Sí”.

“Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. Pero no vale la pena, yo no me quiero pelear con Verónica. Vivimos muchos momentos muy importantes, sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”, reveló en su momento Yolanda Andrade.

