Deudas, atrasos e irregularidades: los 45 días de los interventores de INVEST-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El 24 de julio de 2020, el gobierno decidió nombrar una junta interventora en Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), luego de que en medio de la crisis de COVID-19, renunciaran dos directores, el cuestionado Marco Bográn y Evelyn Bautista.

Cuando se nombró a los interventores, se conoció que su objetivo principal era los hospitales móviles: agilizar el desaduanaje y la instalación en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sin embargo, a más de 45 días de nombramiento, siguen sin funcionar.

Podría interesarle: «Riesgo biológico»: hospitales móviles tienen equipo poco útil y usado, dice CNA

A ello se suma que no han cumplido a temas referentes a la administración de Marco Bográn. Como junta, prometieron transparencia en el sensible asunto de los hospitales móviles. Aunque en contraste, al iniciar la instalación, un comunicado advertía que no se iba a permitir la presencia de medios de comunicación.

Asimismo, prometieron que los hospitales móviles estarían funcionando antes de septiembre; han pasado 9 días y aún no se entregan. Incluso, el de San Pedro Sula sigue presentando desperfectos con filtraciones de agua y falta de ventiladores.

Mientras que por los «errores» del proveedor, poco se han molestado en reclamar. Según los interventores, están dispuestos a cualquier investigación, pero ante informes que señalan los errores de los hospitales, se limitan a calificarlos como «desafortunado«.

Lea también: Hospital móvil de SPS, no tiene ventiladores pero sí goteras

Rendición de cuentas

Ayer, la junta interventora rindió un informe de sus primeros 45 días al frente de INVEST-H. Cabe destacar que el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, lo solicitó tanto a ellos como a la Secretaría de Salud.

El líder interventor, José Ernesto Leva, aseguró que su trabajo inició con un diagnóstico y una solicitud de auditoría nacional. La cual se encargaría de determinar la contratación de una auditoría forense internacional para la valoración de los hospitales móviles.

Hasta el momento no hay pistas de cuándo se hará y quién será el encargado, solo se presume que será una empresa internacional experta en biomédica. Su visto bueno se requeriría una vez que los hospitales estén instalados.

Actualmente, en Honduras solo hay dos hospitales móviles. De los cinco restantes, según informaron, dos salieron de Turquía el viernes y los tres restantes, la próxima semana.

Durante la rendición de cuentas, la junta dijo que su plan es que para el 2021, INVEST-H esté fortalecida administrativamente y tecnológicamente, funcionando con los estándares bancarios.

INVEST-H endeudándose

Económicamente, ¿cómo avanza INVEST-H? La deuda va creciendo, y es que a raíz de que tomaron fondos del ente para destinarlos a la emergencia sanitaria, ya no hay presupuesto para la eterna promesa de reparar y construir carreteras.

INVEST-H acudió a financiamiento con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los acuerdos suscritos suman 997.9 millones de dólares.

Fondos que supuestamente destinarán al fallido proyecto de carreteras y nuevas obras planteadas en el marco de la pandemia. Asimismo, explicaron que en conjunto con la Secretaría de Finanzas buscarán los préstamos necesarios para invertirlos en INVEST-H.

El 1 de septiembre, Boquín anunció que estaban a punto de enviar una solicitud formal al BCIE para obtener 330 millones de dólares. Este dinero sería exclusivamente para las carreteras.

Manejo de fondos en pandemia del COVID-19

El interventor de INVEST-H manifestó que han ejecutado L1,962 millones 692 mil 171 lempiras con 29 centavos. Detalló que 1,179.7 millones se destinaron para la compra de los siete hospitales móviles y L179.4 millones para equipo de bioseguridad.

Lea – FOSDEH: INVEST-H, el ente con más irregularidades en manejo de fondos

Asimismo L453.3 millones en la compra de ventiladores mecánicos, L63.3 millones en compra de kit de pruebas, L50.8 millones en kits de extracción y L33.8 millones en medicamentos.

Informó que tienen cuentas por pagar que ascienden a L230,028,378.04. Mientras que sobre los dos hospitales móviles que ya están en Honduras, Leva aseguró que el proceso de entrega a la Secretaría de Salud inició.

Además, sostuvo que como junta interventora lograron agilizar la construcción de los cinco hospitales móviles pero aún no se envían a Honduras. Leva se limitó a decir que dos ya están en el puerto de Turquía y se instalarán en Choluteca y Santa Rosa de Copán.