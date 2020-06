Julissa Villanueva lamenta que Medicina Forense no realice levantamientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La patóloga, Julissa Villanueva, criticó duramente a las actuales autoridades de Medicina Forense a quienes les señala por no realizar bien su trabajo durante la pandemia.

Esto es «lamentable», acuñó la experta en temas forenses. Expresó que no es posible que Medicina Forense no realice levantamientos de cadáveres por temor a contagiarse de Covid-19, detalló Villanueva.

“Es lamentable que Medicina Forense no esté asumiendo su rol, llenos de temor, miedo y siento de alguna manera complicidad, que no están haciendo su trabajo. Es imperdonable que el crimen de alguna manera, también pueda ser ocultado en la omisión de la acción, no sabemos si los fallecidos en casa realmente fueron por Covid-19”, dijo Villanueva.

Esto último también complica la situación debido a que se están enterrando personas sospechosas de haber fallecido por culpa del Covid-19. Pero en realidad, por la indiferencia de los miembros de Forense, esto jamás se corroborará, lamentó la patóloga.

Lea también: CNE se rehúsa a convocar a elecciones con solo «un pedazo»…

Julissa Villanueva: Autoridades no están asumiendo su rol

También opinó sobre las autoridades encargadas, quienes, asume, no están realizando sus verdaderos roles y no existe una integración dinámica entre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) y Medicina Forense.

Por otra parte, Julissa Villanueva indagó sobre los motivos que llevan a los forenses a no realizar el trabajo correcto con los cuerpos. Y es que, en repetidas ocasiones, las autoridades han expuesto que han sido dotados con el material necesario. “Entonces no debería de haber esta conducta inoperante en el manejo de cadáveres”, dijo.

Finalmente, cuestionó la capacidad de algunos profesionales al frente de la pandemia. “Da pena y lástima que no haya una coordinación adecuada. De nuevo la falta de experiencia y de expertos en esta crisis, nos esté haciendo mella (hendidura) en esta condición lamentable de muertes”.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo