Julissa Villanueva: «La verdad de lo sucedido a David Romero se fue en una carroza fúnebre»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La patóloga Julissa Villanueva, cree que el Ministerio Público solamente realizó pruebas superficiales al cadáver del periodista David Romero, imposibilitando conocer las pruebas reales de la muerte del comunicador.

David Romero falleció este sábado en horas de la mañana a causa del Covid-19, informaron las autoridades de Salud. Sin embargo, la exdirectora de Medicina Forense cree que sin una documentación científica, queda abierta la probabilidad de que a Romero lo hayan conducido a la muerte aquellos a quienes les convenía mantenerlo callado.

«En el caso de David Romero, en el contexto que todos conocemos, sabemos que él debía tener la debida atención, como todos los demás, en donde lo tenían custodiado. Obviamente el aparecimiento del aparente Covid que él desarrolló en el batallón y luego la tardanza en darle tratamiento, en hacerle un diagnóstico completo», analizó la profesional.

Villanueva explicó a Tiempo Digital que no es posible que el actual Gobierno se esconda detrás de la pandemia del Covid-19. Esto, para no realizar el trabajo forense legal a las muertes que supuestamente se están registrando a causa de este virus.

«Estamos ante un hecho lamentable y la muerte de David Romero no se puede quedar solamente en especulaciones. Debía, entonces el Estado, hacerse responsable. Y tenía que hacer la autopsia médico legal obligatoria por ser privado de libertad, pero no una autopsia efímera, una inspección superficial como la que le están haciendo en algunos casos. Simplemente amparados porque hay Covid y se pueden habilitar», dijo.

Siempre se denunció maltrato para David Romero

Por otra parte, Villanueva señaló que desde que apresaron a David Romero, muchos organismos de Derechos Humanos denunciaron maltrato hacia el periodista.

«El Estado tiene la responsabilidad de crear una sala de autopsias desde hace mucho con el objeto de investigación de casos criminales. Y si el Estado no lo ha hecho y no les ha dado bioseguridad a los forenses, es porque en realidad se presta a la omisión de la investigación científica. n el caso de David Romero, ya se venía denunciando por varios organismos de derechos humanos lo que a él le venía pasando», expresó.

Para la patóloga, a David Romero se le debió aplicar el Protocolo de Minnesota. Este lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en casos donde existe sospechas de lesa humanidad.

«Si Medicina Forense lo llevó a sala de autopsias y lo que hizo fue una inspección superficial y no hizo una autopsia médico legal minuciosa en la que se descartara sobre todo, adecuadamente, la causa de muerte, el mecanismo o la manera de muerte y sobre todo, si hay una vinculación en relación a su desatención a los derechos de salud», opinó Villanueva.

¿Qué es el Protocolo de Minnesota?

El Protocolo de Minnesota es un procedimiento modelo que recomiendan las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De esa forma, investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales.

El protocolo está orientado a evitar que los funcionarios del Estado, sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad, puedan actuar o influir en la investigación.

El protocolo recomienda que en estos casos se constituya una comisión investigadora independiente, con recursos y facultades suficientes. También con la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses.

El protocolo incluye también un modelo de autopsia y otro modelo de exhumación y análisis de restos óseos, para que sea seguido no solo por los profesionales que las realicen, sino también por las partes involucrada: los periodistas, la ciudadanía y todos los observadores, con el fin de aumentar la transparencia del proceso.

En ese sentido, «el protocolo de Minnesota es fundamental en estos casos. Y yo no creo que le hayan hecho absolutamente nada (a David Romero) en el Ministerio Publico. Es por eso que de nuevo, la omisión que hay en la vinculación científica para documentar toda esta ejecución, porque para mí esto es una ejecución extrajudicial. No precisamente porque lo hayan matado con violencia, lo mataron lentamente al no darle acceso al derecho de la salud, así como a los demás«, apuntó la profesional forense.

Así como David, han muerto muchos hondureños

Julissa Villanueva explicó que la documentación de todo lo relacionado con la muerte del coordinador general de Radio Globo y también del resto de hondureños durante la pandemia, es vital.