Julio Raudales: «El rol de gobierno no es repartir bolsitas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El rol del Gobierno es asegurar que todo el personal de salud cuente con las medidas adecuadas y equipo necesario para atender la pandemia, aseguró el economista Julio Raudales.

En una entrevista brindada a una radio, el experto en economía le recordó al Gobierno que «andar regalando bolsitas y repartiendo dinero a lo loco no es propio de una autoridad seria».

También hizo énfasis en que el tema de la salud de los hondureños es prioridad. Pero que en lugar de repartir bolsitas, el actual régimen debe encontrar la forma de combatir la pandemia y, al tiempo, crear un plan de reactivación económica.

“Si bien es cierto es muy importante que exista una política clara de bioseguridad para evitar que el Coronavirus infecte masivamente a la población hondureña. También es fundamental que podamos de alguna manera lograr que la situación económica que están viviendo muchas de las familias vaya a ser macabra”, señaló.

De alguna manera, Raudales cree que la pandemia pudo haber sido una solución para Honduras. Al punto de lamentar que las crisis sanitaria se haya convertido en un problema serio donde 3 de los 4 millones de trabajadores son de la economía informal y se ven en la necesidad de «salir día a día a buscar el pan para ellos y su familia porque si no, no comen”.

Julio Raudales: Se deben aplicar pruebas masivas

El economista explicó que las pruebas para confirmar casos que se están practicando no ajustan. Es decir, Julio Raudales cree que si no se aplican pruebas masivas no se podrán identificar los lugares con más casos.

“El gran problema que tenemos en el país es que estamos jugando con pelota tratada, mientras que los países que han tenido éxito con las aperturas económicas inteligentes son los que están jugando con pelota adelantada. Es decir que, aplican masivamente las pruebas de Covid-19 para ubicar los lugares donde hay más contagios y poder trabajar directamente con las personas contagiadas. De esta forma, permitirle a las personas que no están contagiadas saber qué hacer y cómo ganarse la vida”, añadió.

Por otra parte, critico al Gobierno y de paso le aconsejó tenes en cuenta cuál es su rol, el cual “no es repartir bolsitas solidarias o repartir dinero a lo loco”.

“El rol del Gobierno es proveer los elementos adecuados para que la gente esté segura. Realizar por lo menos 2 o 3 mil pruebas diarias para saber dónde están los focos de infección, repartir masivamente mascarillas, dotar de jabón y agua a todos los hogares, sobre todo a los más pobres, y crear una campaña fuerte de sensibilización a la gente”, puntualizó.