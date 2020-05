Julio César Chávez rompe el silencio sobre su adicción a las drogas

Uno de los boxeadores más grandes que dio México es Julio César Chávez, quien logró más de 100 victorias en su carrera, pero el expugilista de 57 años afirmó que hubiese sido mejor futbolista que boxeador.

Asimsimo, habló sobre sobre sus problemas con las drogas que lo hicieron vivir un “verdadero infierno” y aseguró que cuando obtuvo todos los lujos con los que había soñado se sintió “solo y vacío”.

“Lo que viví fue un infierno para mí, fue algo muy difícil, algo muy triste. Muy difícil para mi familia. Hice sufrir a muchísima gente, lastimé a muchísima gente, sentí que me moría”, inició diciendo Chávez en una entrevista.

Agregando que: “Fue un proceso largo, un proceso muy complicado y muy difícil porque si por mí fuera, yo seguiría drogándome todavía pero afortunadamente gracias a Dios mi señora Myriam (Escobar) tuvo el valor de meterme a una clínica sin mi consentimiento”, dijo.

“Era una batalla muy fuerte”

“Estuve a punto de quitarme la vida, incluso estuve a punto de quitarle la vida a mi hermano y a mis amigos. Fue un infierno. Sin amigos y ya me estaba quedando en la calle”.

“Cuando empezaba mi carrera yo soñaba con muchos lujos. Con millones de dólares, mansiones, autos, yates..etc. Y los conseguí, pero cuando llegué ahí no sentía alegría me sentí vacío y eso me causaba una tristeza tremenda. Le pregunta a Dios porque me siento así tan solo y rodeado de mucha gente. Era muy triste”, mencionó Chávez,

Cabe mencionar que Chávez asumió tener once años limpio sin alcohol ni drogas en su organismo.

