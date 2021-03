Julio César Chávez Jr reta al ‘Canelo’ Álvarez: “No le voy a cobrar nada”

MÉXICO.- Tras la victoria de Saúl «Canelo» Álvarez contra el boxeador Avni Yildirim, Julio César Chávez Jr. envió un reto al campeón supermediano para que ambos disputen una pelea sin dinero de por medio.

«Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero! Yo no le voy a cobrar nada! Pelearé gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175! No dinero», externó el deportista a través de su cuenta de Twitter.

Julio César ya había criticado el enfrentamiento que solo duró tres rounds y permitió que Saúl Álvarez, tras un derechazo, obtuviera la victoria del encuentro por nocaut técnico.

«Gana @Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!», reiteró.

Más críticas a Saúl

Otro que tuvo una opinión similar a la del hijo de Julio César Chávez fue el periodista deportivo David Faitelson, quien puntualizó que la pelea había sido una burla para aquellos que se dedicaban a este deporte, ya que tanto Saúl Álvarez, como su equipo, sabían perfectamente contra quién iba a pelear y la capacidad que tenía su rival.

«Un fraude la pelea del ‘Canelo’… Déjate de burlarte de nosotros y del boxeo, @Canelo… Búscate rivales de primera categoría. Les haces un daño a tú carrera y al boxeo. ‘La culpa no la tiene ‘El Canelo», vociferan los ‘porristas’ del “Canelo”… No se engañen ni engañen a la gente…Él y @CANELOTEAM escogen a sus rivales. Pelean contra los que ellos deciden y provocan esta clase de “espectáculos” vergonzosos… ¿Quién tiene la culpa?», escribió Faitelson.

El siguiente objetivo será en mayo, cuando se vea la cara con el británico Billy Joe Saunders.

