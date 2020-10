Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo Matías; Marjorie de Sousa ganó el caso

REDACCIÓN. Las románticas vacaciones del reconocido actor Julián Gil y su novia, la periodista deportiva Valeria Marín en Turquía , se tornaron oscuras tras darse cuenta que su ex, la actriz venezolana Marjorie de Sousa ganó la patria potestad de su hijo Matías .

Diciendo “ganó Marjorie, [ella] tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir”, informó la colombiana. “Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde [el niño] pueda viajar”, continuó. “Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño”.

Patria potestad

Por su parte, Alberto Navarro, quien es el publicista de Gil, confirmó la información a una revista de farándula. Manifestó: “Lamentablemente es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo, le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente, Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”.

Pero, según Alberto Gómez, publicista de Marjorie De Sousa, dijo que hasta el momento no hay una notificación oficial sobre la patria potestad de Matías. “No tenemos conocimiento de ninguna noticia referente a ese proceso legal”, “solo que sigue en revisión”.