Juicio Geovanny Fuentes

REDACCIÓN. En Estados Unidos, específicamente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, continúa desarrollándose el juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, hoy, fue el sexto día.

Luego de los testimonios de dos agentes de la DEA, del exlíder de Los Cachiros y un historiador hondureño, la Fiscalía presentó a su quinto compareciente, esta vez, se trató de un testigo protegido, a quien le modificaron su voz y le dieron nombre falso de José Sánchez.

El «contador», como también lo identifica la Fiscalía, aseveró que él, Geovanny Fuentes y el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunieron en más de una ocasión para hablar de política y financiación de campañas electorales, según el periodista Matthew Russell, quien da cobertura al caso desde la propia Corte.

Por otro lado, «Sánchez» hizo alusión a Juan Antonio Hernández, hermano del actual mandatario hondureño, quien ya está declarado culpable de narcotráfico, diciendo que Geovanny Fuentes obedecía órdenes directas del también ex diputado nacionalista.

El contrainterrogatorio

Luego de que el testigo contestó a todas las preguntas que la Fiscalía le hizo, fue el turno del abogado defensor, Eylan Schulman, para plantear sus interrogantes.

Schulman hizo que «Sánchez» reiterara que escuchó a dirigentes nacionalistas planear cómo iban a «robar el Seguro Social», pero que su cliente, Fuentes Ramírez, no fue partícipe del saqueo.

A continuación, la segunda parte del testimonio íntegro de «el contador», compartido por Matthew Russell:

Abogado de Fuentes: Buenas tardes Sr. Sánchez. ¿Nunca nos conocimos?

El Contador: No, no lo hemos hecho.

Abogado de Fuentes: Pero usted preparó este testimonio con los fiscales, ¿correcto?

El Contador: Correcto.

Abogado de Fuentes: ¿El señor (Fuad) Jarufe permitió que los funcionarios del Partido Nacional se reunieran en las oficinas de Graneros (Nacionales, una arrocera hondureña)?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: Por ejemplo, Juan Orlando Hernández, cuando se postulaba para presidente, había venido a Graneros y se encontraba con empresarios, ¿No?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: Y Juan Orlando Hernández solicitaría contribuciones de campaña, ¿No?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: No le agradaba Juan Orlando Hernández, ¿Verdad?

El Contador: No, no después de que lo escuché reírse del pueblo hondureño.

Abogado de Fuentes: Entonces, cuando se reunió con los agentes estadounidenses en 2019, les contó sobre una reunión que presenció entre el acusado y Juan Orlando Hernández, ¿Correcto?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: ¿Dice que escuchó a Juan Orlando Hernández hablar sobre robar al Seguro Social hondureño, pero el acusado no estaba allí?

El Contador: Correcto.

Abogado de Fuentes: ¿Y dice que le dio un cheque a Juan Orlando Hernández?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: ¿Llamaste ladrón a Juan Orlando Hernández?

El Contador: Sí. En 2013. Antes de ser presidente.

Abogado de Fuentes: ¿Quién estaba ahí?

El Contador: Mi jefe, Juan Orlando y dos funcionarios más del Partido Nacional.

Abogado de Fuentes: ¿Conoce sus nombres?

El Contador: No. Los guardias me impidieron entrar en la habitación. Dijeron: ¿Sabes quién está ahí? Dije que sí, un ladrón.

Abogado de Fuentes: ¿Se lo dijiste en la cara?

El Contador: Sí. Preguntaron y les dije lo que había dicho. Juan Orlando Hernández se rio. Juan Orlando Hernández me tendió la mano, pero yo no la estreché. En Honduras algunos dicen que prefieren que la gente diga «Ahí va el ladrón, que ahí va el pendejo».

Abogado de Fuentes: Le ha dicho a este jurado que vio al presidente de su país hablando de hacer negocios con un narcotraficante, ¿Correcto?

El Contador: Todavía no era presidente.

Abogado de Fuentes: Hablemos de ti. Nadie le indicó que mintiera en el formulario que completó en el banco, ¿Verdad?

El Contador: Sí. Porque tuve que depositar el dinero.

Juez Castel: Damas y caballeros, tomemos nuestro descanso de la tarde.

Abogado de Fuentes: Decir que era el lugar más seguro de Choloma no significa que fuera un lugar seguro.

El Contador: Fue bastante seguro.

Abogado de Fuentes: ¿Dice que se enteró del allanamiento de la finca por televisión?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: ¿No eres un experto en cómo hablan los narcotraficantes?

El Contador: No, no lo soy.

Abogado de Fuentes: Pero usted interpretó lo que dijo el trabajador del señor Fuentes como una referencia a un negocio de drogas, ¿Verdad? Más tarde conociste a Santos Rivera Maradiaga en Graneros, ¿verdad?