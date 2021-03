Juicio Geovanny Fuentes: Defensa asegura que él pedía la renuncia de JOH

CORTÉS, HONDURAS. Llegó el tercer día de juicio contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York continuó el contrainterrogatorio por parte de la defensa al agente Fairbank, de la DEA, quien arrestó al acusado.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor, Eylan Schulman, insinuó que su cliente conversó vía WhatsApp con un sujeto identificado como «Comanche«, a quien le sugirió que el presidente Juan Orlando Hernández debía renunciar a su cargo, y el agente Fairbank aseveró que, en efecto, así fue.

A continuación, se le presenta de forma íntegra las preguntas y respuestas de la segunda parte del contrainterrogatorio, dadas a conocer por Matthew Russell, periodista estadounidense que cubre el juicio desde la misma Corte:

Abogado defensor: ¿Fuentes pidió la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández?

Agente Fairbank: Sí, entonces ‘Comanche’ dijo… – (Juez Castel interrumpe): Eso no es lo que se pide. Abogado defensor: ¿Recuerda por qué Fuentes dijo que el presidente debería renunciar. Agente Fairbanks: No, no lo creo.

Abogado defensor: Mira esta foto. ¿Sabes dónde se llevó?

Agente Fairbanks: Lo tomamos del teléfono del acusado, pero no sé la ubicación que se muestra en la foto. Abogado defensor: ¿Sabes lo que hace su hijo Geovanny en Florida?

Agente Fairbanks: Creo que dijo que trabajaba en granito.

Abogado defensor: Nada más.

Y así fue como terminó la declaración del primer testigo de la Fiscalía de Nueva York, primero respondiendo a las preguntas de la parte acusadora, específicamente de Jacob Gutwillig, y luego de las interrogantes de la defensa.

¿Quién es Comanche?

«Comanche» es un apodo que Geovanny Fuentes dio a un supuesto miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, con quien mantenía conversaciones vía WhatsApp, según la moción presentada por la Fiscalía en enero de 2021. El escrito hace alusión a él en varias ocasiones.

Según la Fiscalía, Fuentes Ramírez y «Comanche» se tenían gran confianza. El 14 de diciembre de 2019, “Comanche” le envió al acusado una fotografía de un oficial militar recibiendo una medalla de honor de otro militar, dice la moción.

También fue hallada una conversación donde “Comanche” le compartió a Fuentes Ramírez una entrevista televisiva hecha al expresidente Porfirio Lobo, en la que denuncia que

el gobierno buscaba asesinarlo.

Asimismo, según los fiscales de Nueva York, intercambiaron comunicaciones sobre asesinatos relacionados con otros co-conspiradores. “El Comanche” le envió a Fuentes Ramírez una serie de artículos de prensa relacionados a la muerte de Nery Orlando López

Sanabria, mejor conocido como Magdaleno Meza, quien fue acribillado en el interior de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

