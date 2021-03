Cachiro: La droga caía «en aeropuertos de TGU y SPS»; Geovanny Fuentes tendría los vídeos

REDACCIÓN. Este lunes 15 de marzo, el juicio en contra de Geovanny Fuentes Ramírez, presunto narcotraficante hondureño, continuó con el contrainterrogatorio a Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de «Los Cachiros» y testigo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor, Eylan Schulman, se limitó a preguntarle a Rivera Maradiaga sobre los asesinatos que él cometió y la droga que traficó hacia Estados Unidos.

El Cachiro contestó todas las preguntas que le hicieron. Destacó que a él no lo extraditaron, sino que se entregó. A su vez, ratificó que pagó millones de lempiras para sobornar a funcionarios hondureños.

Posteriormente, la Fiscalía volvió a interrogarlo durante un breve momento, y fue cuando dijo que, mientras los dos estaban en la cárcel, Fuentes Ramírez le comentó que la DEA era burlada en Honduras cuando se traficaba cocaína en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

A continuación, se le presenta de forma íntegra las preguntas y respuestas del quinto día de juicio, dadas a conocer por Matthew Russell, periodista estadounidense que cubre el juicio desde la misma Corte:

Primera parte

Abogado de Fuentes: ¿Recuerda haberle dicho a los fiscales que Chino había sido arrestado por un cargo de drogas en Miami?

Cachiro: Generalmente sí.

Abogado de Fuentes: ¿Recuerdas a Ton Montes diciendo que Chino podría cooperar y pidiendo tu ayuda para matar a Chino?

Cachiro: Ton Montes es un narcotraficante.

Abogado de Fuentes: ¿Entonces Chino fue asesinado en la cárcel?

Cachiro: Eso no lo recuerdo.

Abogado de Fuentes: ¿Recuerda haber testificado diferente en un juicio en este juzgado, ante el mismo juez?

Juez Castel: Irrelevante.

Abogado de Fuentes: ¿Recuerda haber testificado de otra manera?

Cachiro: No lo recuerdo. Muchos narcos querían a China muerta.

Abogado de Fuentes: (Sobre otro asesinato) Entonces lo torturaron delante de tus ojos y luego le disparaste, ¿No?

Cachiro: Desafortunadamente, sí. [Lastimosamente, si]

Abogado de Fuentes: Le había pagado al presidente Lobo, luego al presidente Hernández, ¿Correcto?

Leonel Rivera: Sí.

Abogado de Fuentes: Pero no podía estar seguro de que no lo extraditaran a Estados Unidos, ¿Verdad?

Leonel Rivera: No se llegó a eso. Me entregué.

Abogado de Fuentes: Le pasó información sobre el Sr. Berrios a Ramos Matos, que sabía que era un narcotraficante, ¿Correcto?

Cachiro: Lastimosamente sí, señor.

Abogado de Fuentes: ¿Y sabía que probablemente lo matarían?

Cachiro: De eso no estaba seguro. Ya le habían quitado sus propiedades.

Abogado de Fuentes: ¿Pensó que Ramos le iba a decir al señor Berríos, por favor, no vuelva a hacer eso?

Cachiro: No lo sabía.

Abogado de Fuentes: Aproximadamente un mes después, el señor Berríos fue asesinado, ¿Verdad?

Cachiro: Sí, lo mataron. No estoy seguro de cuánto tiempo después de pasar la información.

Abogado de Fuentes: No fue muy largo, ¿verdad?

Cachiro: Fue rápido, sí.

Juez Castel: ¿Cuánto tiempo más le queda?

Abogado de Fuentes: Paso a otro tema.

Juez Castel: Eso no es lo que le pregunté. ¿Cuánto tiempo más?

Abogado de Fuentes: Varias horas.

Juez Castel: Está bien, tomaremos un descanso.

Segunda parte

Abogado de Fuentes: ¿Recuerda haber dicho que su organización movía 20 toneladas de cocaína?

Cachiro: Dije aproximadamente más de 20 toneladas.

Abogado de Fuentes: Usted quiso decir, hasta 100 toneladas, es eso lo que nos está diciendo.

Cachiro: Solo, más de 20.

Abogado de Fuentes: Retiró millones del banco justo antes de que se hicieran públicas las sanciones de la OFAC, ¿Correcto?

Cachiro: Sí. Pero ahora se ha robado gran parte del dinero. Estaba en una maleta.

Abogado de Fuentes: Pero le compraste un auto a tu hija, ¿Correcto?, ¿En qué período de tiempo?

Cachiro: Cuatro años.

Abogado de Fuentes: ¿Entonces de 2015 a 2019?

Cachiro: Sí.

Abogado de Fuentes: ¿Y el gobierno nunca le pidió que entregara su dinero de la droga?

Cachiro: No.

Abogado de Fuentes: Cuando cooperó, nunca dio información sobre mi cliente.

Cachiro: Hablamos de él.

Abogado de Fuentes: Solo concéntrese en noviembre de 2013 y enero de 2015 y no se rindió con Fuentes-Ramírez, ¿Correcto?

Cachiro: Lo hice. De lo contrario, no estaría aquí.

Abogado de Fuentes: ¿Recuerda haber hablado con el gobierno sobre el asesinato de Plutón? ¿Fue Metro quien le pagó a Vacero para que matara a Plutón?

Cachiro: No lo recuerdo. Incluso con el documento. Lo que le dije a la DEA es que había pagado para intentar matar al imputado y a Metro, se lo repito, señor.

Abogado de Fuentes: ¿Y el tiroteo en la carrera de caballos? Cachiro: No recuerdo eso. Vacero iba a matar al acusado y a Metro porque querían matarnos a mí y a mi hermano por no invertir $1 millón en su negocio de cocaína.

Abogado de Fuentes: ¿Ha visto anteriormente la Prueba 306 del Gobernador, el gráfico de ‘Los Cachiros’ con usted y su hermano Javier a la cabeza?

Cachiro: Si.

Abogado de Fuentes: ¿Era un negocio familiar, con su padre involucrado?

Cachiro: Solo para poner propiedades a su nombre.