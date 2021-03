Día 7 | Siguen testimonios, DEA menciona a CC-1 y CC-4 y Fuentes confiesa reuniones

ESTADOS UNIDOS. Séptimo día del juicio en contra del presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, y esta vez, tres personas comparecieron ante el jurado y juez Kevin Castel.

El juicio, mismo que comenzó el lunes 8 de marzo y solo fue interrumpido el viernes 12, estaría llegando a su final, pues, según Castel, se prevé que la duración de éste sea de dos semanas.

Este miércoles continuó declarando «el contador«, un testigo protegido que trabajó para la Graneros Nacionales, empresa hondureña que supuestamente compraba arroz al menor de los hermanos Rivera Maradiaga. Él contestó las preguntas que el abogado defensor, Eylan Schulman, le hizo durante el contrainterrogatorio.

Posteriormente, la Fiscalía llamó a su segundo testigo protegido, a quien identificaron como «Medina», un ingeniero agrónomo que, según la parte acusadora, también fue parte de los empleados de Graneros Nacionales.

Y por último, los fiscales hicieron pasar a un viejo conocido de los hondureños, Sandalio Gonzáles, agente de la DEA que capturó a Juan Antonio Hernández en 2018. Y es que, Gonzáles también fue la persona responsable de arrestar a Geovanny Fuentes. Él presentó el vídeo del interrogatorio hecho al acusado, durante el cual, confesó haberse reunido con funcionarios hondureños. Además de eso, Sandalio Gonzáles reveló abiertamente quiénes son CC-1 y CC-4.

El periodista Matthew Russell, quien da cobertura al caso desde la propia Corte, difundió las preguntas y respuestas de todo lo que se dijo hoy, información que se le presenta a continuación parte por parte:

Contra interrogatorio al testigo protegido uno:

Abogado de Fuentes: Viniste a los Estados Unidos con una visa en 2012 y te quedaste más tiempo, ¿Correcto?

El Contador: No.

Abogado de Fuentes: ¿Recuerda haberle dicho eso al FBI en 2019?

Testigo 1: No. Vine tres veces, cuatro veces, antes de quedarme.

Abogado de Fuentes: Nos está diciendo que las dos reuniones con Juan Orlando Hernández tuvieron lugar antes de las elecciones, ¿Correcto?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: Entonces, al menos una de las reuniones tuvo lugar antes de que te fueras con los Estados Unidos, ¿Correcto?

El Contador: Correcto.

Abogado de Fuentes: Cuando fue a los Estados Unidos en octubre de 2013, aunque dijo que tenía miedo por su vida, no buscó asilo, ¿Verdad?

El Contador: Correcto.

Abogado de Fuentes: ¿Y permaneció en Honduras durante los siguientes dos años antes de ir a Estados Unidos en junio de 2015?

El Contador: Aparecí en el Tribunal de Chicago. Hablé con una fiscal adjunto y le dije lo que sabía. Me dijo que tenía que volver a Honduras y obtener más pruebas. Pero me llamaron desde Honduras, por Christian Ayala, y dijeron que también me buscaban

Abogado de Fuentes: Escuchó que Tony Hernández había sido arrestado, ¿verdad?

El Contador: Sí.

Abogado de Fuentes: ¿Espera que al testificar obtendrá ayuda con su solicitud de asilo?

El Contador: No he solicitado nada de los EE. UU. Más que seguridad.

Abogado de Fuentes: ¿No le pidió su abogado que Estados Unidos pagara parte de sus honorarios legales por su caso de inmigración?

El Contador: No.

Abogado de Fuentes: ¿Se reunió con el señor Gutwillig, el fiscal?

El Contador: Me encontré con Matthew. Algo, no recuerdo. Solo les pedí que por el día que tuve que faltar al trabajo por esto, me reconozcan, para que pueda pagar el alquiler. Creo que es justo, por estar aquí, arriesgando mi vida.

Abogado de Fuentes: Pero su abogado sí hizo la solicitud de honorarios, ¿Verdad?

AUSA: ¡Objeción!

Juez Castel: La pregunta es, ¿Recuerda que su abogado hizo la solicitud?

El Contador: No.

La Fiscalía hizo unas preguntas más al testigo protegido 1

AUSA: Señor Sánchez, ¿Era el jefe de contabilidad de Graneros (Nacionales) y se ganaba la vida bien?

El Contador: Sí.

AUSA: ¿A qué te dedicas ahora?

El Contador: Soy carpintero.

AUSA: ¿Está ganando dinero como carpintero mientras testifica en Nueva York?

El Contador: No. Estoy atrasado con el alquiler.

AUSA: Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿Cómo te llamó y qué te dijo la secretaria de Graneros?

Abogado de Fuentes: Objeción.

Juez Castel: No por la veracidad del contenido, sino por lo que se dijo.

El Contador: Sobre Christian Ayala, y que me estaban buscando, deshazte de mi teléfono.

El juez Castel le da un respiro al jurado.

Interrogatorio al testigo protegido:

AUSA: Señor «Medina», ¿Era ingeniero agrónomo de Graneros?

Testigo 2: Sí.

AUSA: ¿Quién era dueño de Graneros?

Testigo 2: Javier Rivera.