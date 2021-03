Repiten juicio contra coronel que invadió Canal 36; «No me maten», dice Esdras

TEGUCIGALPA. En el marco de la repetición del juicio contra un militar que estaba acusado de invadir Canal 36 durante la crisis política de 2009 en Honduras, el periodista y director de ese medio de comunicación, Esdras Amado López denunció que está siendo perseguido y que teme por su vida y la de su familia-

A través de Radio América, el comunicador lamentó que, tras 11 años de la crisis política de 2009, tenga que volver a vivir el momento en que su canal fue asaltado por un militar, que obedecía en ese entonces órdenes superiores.

En ese sentido, el también candidato presidencial del partido Nueva Ruta, pidió que “dejen eso así» y que liberen al coronel enjuiciado. «No quiero que me maten, al final, él también es víctima. Si tengo que endeudarme con un préstamo para indemnizarlo, estoy dispuesto a hacerlo. No quiero terminar como David Romero Ellner”, señaló López.

Asimismo, manifestó que el coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Arnulfo Jiménez, coordinó el contingente que intervino con el fin de clausurar ese medio de comunicación.

“Ese día uno de mis hijos que estaba en el canal me llamó y me dijo que no fuera, porque él escuchó que la orden era matarme o sacarme de Honduras, así como lo hicieron con Manuel Zelaya, Patricia Rodas y otros. Se tomaron el canal más de un mes”, relató el periodista.

Esdras Amado López: Cambiar de juicio son órdenes de Rolando Argueta

Por ese caso, en julio de 2014, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, decidió condenar a cinco años de cárcel al coronel Arnulfo Jiménez. Sin embargo, tras una sorpresiva anulación de la sentencia, López presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde solicitaba que se mantuviera firme el fallo contra el oficial militar.

El director de Canal 36 consideró que la repetición del juicio es un atropello y una venganza de altos funcionarios del Poder Judicial.

López argumentó que están incomodos con la actividad editorial de ese medio de comunicación que denunció varias anomalías que involucra directamente a operadores de justicia.

“Tengo entendido que quieren meter a todos los testigos en un solo cuarto y no sabemos si esa área tiene una carga viral inmensamente grande como para afectar a los que somos testigos de este asalto a Canal 36”, señaló.

En ese sentido, aseguró que las intenciones de cambiar el juicio serían órdenes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

