JUEVES: EEH anuncia cortes de energía eléctrica para la zona norte

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este jueves 16 de julio, habitantes de la zona norte del país experimentarán cortes de energía programados, según anunció en su página oficial la Empresa Energía Honduras (EEH).

El consorcio honduro-colombiano comunicó que hará mantenimientos que conllevarán interrupciones en la energía eléctrica en los siguientes departamentos: Colón, Cortés y Yoro.

De manera específica, las interrupciones se desarrollarán en Trujillo, San Francisco de Yojoa, San Pedro Sula y El Progreso. En las demás zonas del país no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde habrá cortes de energía

Colón

Algunos sitios de la cabecera departamental, Trujillo, aquejarán cortes de energía de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. El motivo es la mantenimiento correctivo, a través de poda de árboles cercanos a las líneas, del circuito BOR-L350. Estos serán los lugares que no tendrán electricidad:

Trujillo (Aldeas): Margen Izquierda (Río Claro, Quinto Batallón, Agropalma, Los

Leones, Aceydesa, San Antonio, Cuyamel, Santa Elena, El Higuerito).

Cortés

San Pedro Sula

En el área industrial, se hará un mantenimiento de emergencia en el circuito NCO-L365. Por tanto, el apagón será de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Sólo un vecindario se verá afectado, según EEH:

Colonia Brisas del Valle en Cofradía

San Francisco de Yojoa

El húmedo municipio de San Francisco de Yojoa también sufrirá condiciones similares sin luz artificial, aunque por un par de horas menos, de 8:00 a.m. – 2:00 p.m. Se estableció que el motivo es un mantenimiento urgente del circuito CRL-L303. Los siguientes lugares no tendrán energía eléctrica:

San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación AHLE, Parte de Aldea Oropéndolas y la Granja Avícola La Unión.

Yoro

El Progreso, Yoro, no estará exento de las actividades de reparación que quitarán el servicio energético. El corte será de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. por un mantenimiento correctivo en el circuito PGR-L319. El área de las siguientes colonias no tendrá luz artificial:

Col. Pénjamo, Col. Rodas Alvarado, Col. Willian Hall, Col. 27 de Octubre, Col.

Sinaí, Col. Mendieta, Col. 21 de Mayo, Col. Montefresco, Col. Carlos Roberto

Reina, Col. Pajuiles, Col. Tulines, Col. Las Palmas y zonas aledañas.

Consejos para ahorro de energía eléctrica

Dado que se anticipa un panorama con fluidez de energía para el resto del territorio nacional, es importante tener en cuenta recomendaciones para ser ahorrativos.

Solamente debe seguir diez sencillos pasos, con los cuales se puede disminuir de manera considerable el costo de su factura de energía eléctrica. Diario Tiempo Digital se los comparte a continuación:

Apagar las luces al dejar una habitación.

Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 %. Un foco sucio pierde 50 % de su luminosidad.

Sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 80 % menos energía eléctrica y duran mucho más.

Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea necesario.

Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º.

Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.

Colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente.

Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función secado, ya que es la de mayor consumo.

Los electrodomésticos en modo stand-by consumen un 10 % de energía. Se recomienda apagarlos por completo.

Configurar en modo ahorro de energía los equipos que no se pueden apagar.

