2020: Revelan los juegos más descargados y vendidos en la Apple Store

TECNOLOGÍA. «Solo uso el teléfono para llamadas» podría ser una grandísima mentira de muchos teniendo en cuenta las muchísimas posibilidades que nos proveen los teléfonos inteligentes hoy en día.

Y es que los celulares no solo nos hacen la vida sencilla en varios aspectos, sino que también nos abren un abanico de opciones para estar entretenidos en nuestro tiempo libre. Hay quienes, por ejemplo, prefieren jugar en el teléfono y no hacerlo en una computadora o en una consola.

Además, lo atípico que ha sido 2020 ha llevado a que la demanda de juegos móviles crezca aun más, ya que la cuarentena llevó a miles de usuarios a destinar su tiempo encerrados a probar algo que dé diversión en el cel.

Tiendas de aplicaciones, como la App Store de Apple han tenido un alza en sus descargas. Varios juegos lograron posicionarse positivamente y estar entre los predilectos de los usuarios de iOS.

Hay juegos que se volvieron famosos en el tiempo de pandemia, como Parchis Star y de forma más reciente el Among Us. Otro que se mantuvo en las posiciones más altas es el Mario Kart Tour.

Apple dio a conocer cuáles han sido los videojuegos más descargados -tanto gratuitos como de paga- en el transcurso de 2020. Por lo que, Diario TIEMPO Digital le comparte los listados oficiales.

Juegos gratuitos más descargados en Apple Store este 2020

– Among Us!

– Parchis STAR

– Brain Out

– Brain Test:Acertijos Engañosos

– Call of Duty®: Mobile

– Mario Kart Tour

– UNO!™

– Trivia Crack 2

– Cube Surfer!

– Stop!

– Pinturillo 2. Dibuja y adivina

– Fishdom

– Tennis Clash: Juego de campeón

– Clash Royale

– Subway Surfers

– Preguntados

– Homescapes

– Brawl Stars

– Magic Tiles 3: Piano Game

– Gardenscapes

Juegos pagados más descargados en Apple Store este 2020

– Plague Inc.

– Minecraft

– Monopoly

– Football Manager 2020 Mobile

– Geometry Dash

– Pou

– Grand Theft Auto: San Andreas

– Street Kart Racing – Simulator

– Farming Simulator 20

– RFS – Real Flight Simulator

– Pocket Build

– True Skate

– NBA 2K20

– Rebel Inc.

– Preguntados (Sin Avisos)

– Stardew Valley

– GRIS

– Cluedo: Edición Oficial

– Hitman Sniper

– Construction Simulator 3

¿Estás de acuerdo con los listados, o crees que hubo alguna sorpresa? Los tiempos han cambiado y seguro que seguirán subiendo los números en cuanto a juegos móviles se refiere.

