Juan Ramón Martínez renuncia a la coordinación del Bicentenario de Independencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El señor Juan Ramón Martínez, un destacado escritor hondureño, interpuso su renuncia de carácter irrevocable a la coordinación del Bicentenario de Independencia de Honduras y Centroamérica.

El también analista político comunicó su decisión a través de una carta dirigida a Ricardo Cardona, secretario privado de la Presidencia. En el escrito acotó que los motivos son «estrictamente personales».

Martínez precisó que será a partir de este viernes 12 de marzo que dejará la posición, así como los atributos y beneficios que conlleva.

En tal sentido, indicó que dejó a disposición los bienes asignados a su nombre en las oficinas del Bicentenario, ubicadas en la colonia Los Almendros de la capital. Comentó que aguarda instrucciones para entregarlos a quien corresponda.

«Aprovecho la oportunidad, para expresarle a usted, las muestras de mi invariable gratitud, agradecimiento y consideración por el alto aprecio y espíritu de cooperación que me ha brindado durante este esfuerzo en el que creo que cumplo uno de los últimos deberes en favor de nuestra patria«, escribió, dirigiéndose a Cardona.

De igual interés – Juicio Geovanny Fuentes: Defensa asegura que él pedía la renuncia de JOH

En otra misiva dirigida a Cardona, aunque también a Lisandro Rosales, canciller de la República, informó que también dimite al cargo de Embajador Honorario en Misión de Asuntos del Bicentenario de la Independencia de Honduras y Centroamérica.

Ese documento tiene como fecha de emisión el cinco de marzo y, en él, Martínez apunta que el efecto de la renuncia es inmediato. Asimismo, recalca que se debe a asuntos de naturaleza personal.

Factores ajenos

El escritor concluyó lamentando que no logró cumplir con tareas relacionadas al cargo. Apuntó que tanto Cardona como Rosales hicieron lo posible para la ejecución de las mismas, pero hubo aspectos exógenos «fuera de su propio control» que incidieron.

«Desafortunadamente no he podido cumplir; no es por falta de voluntad, sino que por circunstancias que no han estado bajo su control ni el mío», plasmó el reconocido intelectual.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.