Juan Obelar: «Jugar con otro equipo, era una falta de respeto para mi»

URUGUAY.- El ex arquero del Marathón, Juan Ángel Obelar, conversó EN EXCLUSIVA con Cronómetro de Diario Tiempo Digital sobre su etapa en la institución verdolaga, y de igual manera felicitó a los verdes por su aniversario numero 94.

El «Ángel Verdolaga»

En la historia del club esmeralda y la memoria del aficionado verde, hay un nombre que siempre está presente, el de Juan Obelar, quien con sus actuaciones se ganó a una generación de aficionados.

En su paso con los verdes, Obelar ganó tres títulos en los Aperturas 2007, 2008 y 2009 y fue titular en alrededor 83 encuentros entre Liga Nacional y Liga de Campeones de Concacaf, convirtiéndose en máximo referente del «monstruo verde».

Se retiró en 2013 después de un terrible accidente donde perdió sus cuatro dedos de la mano izquierda con una máquina de cortar madera.

Recuerdos de un campeón

Obelar compartió cuales fueron los mejores momentos que pasó con el Marathón y reveló cual a sido el mas triste:

¿Que significa Marathón como institución para Juan Obelar? :

«Para mi haber llegado a la institución fue una bendición muy grande y cuando uno es bendecido lo único que tiene que hacer es dar un respeto hacia el lugar donde va, en este caso Marathón. Para mí, Marathón es mi segunda casa, es la que me abrió los brazos y es a la que quiero y aprecio mucho».

¿Cual es el momento mas bonito que tienes y cual es el mas triste? :

«Sin duda que los recuerdos mas lindo que tengo son los títulos que se obtuvieron, el primero contra Motagua, contra España y Olimpia son los mejores recuerdos que uno tiene; hubieron momentos un poco agridulces, pero el resultado final fueron los campeonatos».

«Lo mas triste para mi fue la despedida, cuando me toco dejar el club, eso fue lo mas duro para mi».

La anécdota mas chistosa que viviste con Marathón:

«Son varias, con distintos compañeros, pero la que más gracia me causa fue en un viaje que tuvimos a México para enfrentar a Cruz Azul por la Concachampios, cuando le dijimos a «Colocho» que para poder ingresar al baño en el avión tenia que llevar monedas para poder entrar. Lo gracioso fue que estando en el avión, «Colocho» tenia los bolsillos llenos de monedas, fue una situación muy cómica, y hay varias, como para escribir un libro».

Y ¿Cual a sido la anécdota mas nostálgica? :

«Fue cuando nos tocaba ir como equipo de visita a los hospitales y a hogares de niños, ahí es donde más le pegaba un poco. Viví cantidades de cosas en la sede, con la gente que llegaba a saludar, pero me tocaba más cuando iba a esos lugares».

¿Porque nunca jugaste con otro equipo en Honduras? :

«Al momento de irme tuve algunas propuestas que no fueron concretas, pero la posibilidad de jugar en otro equipo de Honduras lo veía como una falta de respeto hacia el equipo que me abrió las puertas, aparte yo estaba identificado con el club, se me hacía muy difícil defender otra camisa».

De igual manera, el uruguayo no olvidó felicitar al Marathón en su 94 aniversario y le mandó un mensaje a la afición esmeralda:

«El mensaje es de esperanza, como alguien que formó parte de la historia del club y que le abrió las puertas para aportar un granito de arena para mí eso significo mucho, y el sufrimiento que uno siente cuando ve que a Marathón no se le dan las cosas, pero es cuestión de tiempo, Dios siempre pone las cosas en su lugar. Y bueno, siempre palabras de agradecimiento a la institución, siempre que puedo sigo al equipo y sé que hoy están peleando cosas importantes».

Por último, Obelar dejó en claro que estaría dispuesto en algún futuro, listo para tomar las riendas del Marathón:

«Preparado estoy, estoy capacitado y tal vez no tengo cierta experiencia pero puedo tener a favor que conozco el medio y conozco la institución, uno se siente preparado, pero el tiempo dirá».

