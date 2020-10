Incertidumbre: Jóvenes, aferrados a temporada navideña para hacer «unos lempiritas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Solo faltan dos meses para la temporada navideña, la más esperada para los vendedores capitalinos pues aprovechan a vender un «poquito más», pero también es la oportunidad de cientos de jóvenes que ven en esas fechas la forma de agenciarse con unos lempiras para colaborar en su hogar.

Durante la temporada navideña, los mercados de la capital lucen abarrotados, incluso, la circulación se dificulta por la marea de ciudadano que los visita para comprar los estrenos para sus hijos, arreglitos para el hogar y hasta alimentos.

Pero la pandemia del COVID-19 alteró los planes. El comercio funciona a medio vapor, hay restricciones para circular, temor a contagiarse y en lugar de contrataciones, se extienden los despidos.

«Me harán falta esos lempiritas»

Este año, Luis Menjívar, no sabe si podrá ganar unos cuantos «lempiritas» para poder comprar sus estrenos y ayudar a sus padres con los gastos del hogar.

Luis es un joven que cursa el primer año del bachillerato y durante la temporada navideña labora en uno de los puestos de ropa ubicados en la Quinta Avenida de Comayagüela.

«Hablé con la señora que en navidad me da trabajo y ella me dice que aún no sabe si me necesitará; me dice que por la situación no cree que este año sea bueno como los demás», contó Luis a Diario TIEMPO Digital.

Luis, lamentó la situación, pero reconoció que se tiene que cuidar, pues en los mercados en temporada navideña es «un montón de gente que está en los puestos», por lo que el riesgo de contagio sería alto.

Según lo contado por Luis, la locataria que lo emplea durante noviembre y diciembre le dijo que no sabe si va a vender este año, debido a que el incendio consumió su puesto y mercadería.

«Me hará falta esos lempiritas, con esos compro mis estrenos, doy algo para la casa y también dejo unos centavos para comprarme algunos cuadernos para mis clases», manifestó.

«Ojalá mejore la situación»

A pesar de todo, el estudiante espera conseguir empleo en otro puesto de ropa. Aunque para él, el año entero ha sido cuesta arriba. Cada fecha festiva busca la oportunidad de encontrar un espacio para trabajar.

Pero a causa de la pandemia, y que los mercados estuvieron cerrados, «he perdido varios lempiritas. Mi mamá no me exige, pero me gusta ser independiente y ayudarla».

¿Cuánto gana por un día de trabaja en los mercados? Entre risas, respondió que «depende, porque de base solo nos dan L150 y la comida, pero si uno es bueno para vender, puede llevarse hasta L250 al día. Nos dan hasta L10 de comisión por cada venta«.

«Ya me hace falta decirle a la gente qué busca, pantalón, camisa, acérquese, le voy a vender barato», dijo Luis entre risas.

Movimiento comercial

En años anteriores, en temporada navideña se reflejaba un gran incremento en el comercio. Es decir, que de L60 millones que circulan a diario en los mercados, la época de navidad movía L90 millones al día.

Sin embargo, este año, la incertidumbre se ha apoderado de los locatarios y de los cientos de jóvenes que dependen de las oportunidades que ellos habilitan para la temporada navideña. ¡Miles de puertas cerradas en 2020!

