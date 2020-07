Jóvenes contratados para repartir mascarillas preguntan: ¿Dónde está su salario?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. En las afueras de la sede de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en SPS, este martes, un grupo de jóvenes, que fueron contratados para repartir mascarillas protestaron por el pago de su salario pues ahora que llega el día, les dan «largas» y ponen excusas para acreditarlo.

Unos de los jóvenes, identificados como Moisés, informó que cuando ellos fueron empleados les dijeron que no era necesario que estos tuvieran un título universitario.

A pesar de ello, ahora que llegan a cobrar lo acordado que es de 4,000 lempiras mensuales, les están pidiendo, además de un título que tiene que llevar seis sellos, un rango de edades entre 18 y 25 años.

Ellos exigen que les paguen sin ningún tipo de requerimiento, ya que cumplieron y finalizaron con su labor. También expresaron que les tocada andar en barrios y colonias, consideradas como peligrosas, arriesgando su propia vida.

Moisés manifestó que hace algunos días atrás, a uno de sus compañeros los golpearon, aparentemente por un asalto. “Y todo eso no miran ellos”, dijo indignado.

Más de 50 jóvenes fueron contratados para andar repartiendo mascarillas en diferentes lugares de San Pedro Sula, y no les brindan una respuesta. Mientras les dicen que quien los tiene que recibir, anda almorzando, ellos alegan que “andan aguantando hambre”.

Los jóvenes trabajaron aproximadamente un mes y medio. Desde el 25 de mayo, exactamente ellos empezaron a laborar, según expresó Moisés. Hasta la fecha no han recibido nada del salario que les corresponde.

“Aguantando hambre, aguantando sol, no andamos ni transporte porque no hay. Ahorita me tocará irme a pie hasta la colonia San Luis y nadie dice nada”, declaró el joven Moisés.

En espera de que les puedan brindar una solución a este problema, y hagan cumplir sus derechos, por el trabajo que ellos ya realizaron, y cumplieron tal como lo acordaron, exigen de manera inmediata su salario.

Producción de mascarillas

Ante la emergencia nacional por COVID-19, las Fuerzas Armadas se unieron a la fabricación de alrededor de 3,000 mascarillas diarias para donar a centros de salud, hospitales y ciudadanos que lo necesitan.

Asimismo, el equipo de ingenieros militares empezó a trabajar con prototipos de respiradores para abastecer los centros de salud. Sumada a la labor de las FF.AA., las maquilas están dedicadas también a la producción de mascarillas.

